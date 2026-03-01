Se perdieron 64.649 puestos de trabajo en el sector público nacional desde diciembre de 2023

Desde diciembre de 2023, el Gobierno Nacional implementó una política de ajuste que resultó en la pérdida de 64.649 puestos de trabajo en el sector público nacional, según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Esta reducción, que representa una caída del 18,8% en la planta de personal del Estado, refleja un “proceso acelerado de desmantelamiento” de diversas áreas, con un impacto directo en los servicios y funciones del sector público.

Empresas del Estado y organismos descentralizados: los mayores recortes

De acuerdo con el informe, el ajuste afectó principalmente a las empresas del Estado, los organismos descentralizados y los centralizados, y se traduce en un promedio de casi 80 despidos diarios.

En términos absolutos, las empresas del Estado fueron las que concentraron la mayor cantidad de despidos. El Correo Argentino encabezó la lista con 5.331 despidos, seguido por la Operadora Ferroviaria S.E. con 3.637 cesantías, y el Banco Nación, con 2.234 despidos. A su vez, Aerolíneas Argentinas registró 1.881 desvinculaciones. En términos proporcionales, el recorte más drástico se dio en la ex Télam, donde se despidió a cerca del 78,8% del personal.

Un ajuste que afecta a los organismos claves del Estado

De acuerdo a CEPA, el impacto también fue fuerte en los organismos descentralizados y centralizados. En términos absolutos, el caso más significativo fue el de ARCA, con 3.329 puestos de trabajo eliminados. Le siguieron CONICET con 2.267 despidos, y el ANSES, que perdió 1.717 empleados.

En términos proporcionales, los recortes más severos se produjeron en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que perdió el 64,2% de su planta de personal, seguido por la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) con una reducción del 48,3%.