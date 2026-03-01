Irán se bajó del Mundial 2026: quién es el principal candidato a ocupar la vacante

Irán confirmó que no disputará el Mundial 2026 tras la escalada militar interna que ha provocado más de 200 muertes y desatado una crisis política e institucional en el país. Ante la magnitud de la situación, el gobierno iraní declaró el estado de emergencia y priorizó la reorganización política y la seguridad nacional. En este contexto, la Federación Iraní de Fútbol comunicó formalmente que el seleccionado no viajará al certamen que comenzará el 11 de junio de 2026.

La noticia impacta de lleno en el mundo del fútbol internacional, ya que la salida de Irán se convierte en la primera baja confirmada rumbo al Mundial de la FIFA. La decisión obliga a los organizadores a considerar alternativas para llenar el lugar vacante en el torneo.

¿Quién ocupará el lugar de Irán en el Mundial 2026?

De acuerdo con el reglamento de la FIFA, en caso de la baja de una selección clasificada, el Consejo de la FIFA tiene la autoridad para designar un reemplazante. El artículo 6.2 del reglamento establece que la plaza vacante puede ser ocupada por otro equipo, en función de criterios deportivos y organizativos, y el posible establecimiento de sanciones económicas para la selección que desista de participar.

En este marco, Australia se perfila como el principal candidato a ocupar el lugar vacante debido a su posición en el ranking internacional y su destacado rendimiento en las eliminatorias asiáticas. No obstante, la FIFA también evalúa otras alternativas entre las selecciones que quedaron cerca de la clasificación, lo que mantiene la incertidumbre sobre el reemplazo definitivo.

Un Mundial histórico con nuevas reorganizaciones

La salida de Irán obliga a reorganizar la planificación de un Mundial que, por su nuevo formato con más equipos, promete ser uno de los más complejos y disruptivos de la historia. A medida que se acercan las fechas, las autoridades de la FIFA seguirán evaluando las mejores opciones para garantizar una competencia equilibrada y justa, manteniendo la integridad del torneo.