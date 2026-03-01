Lucha y esperanza: Daiana, de 14 años, superó el tratamiento oncológico y regresó a su hogar

Daiana, superó el tratamiento oncológico y regresó a su hogar .

La leucemia linfoblástica aguda marcó durante ocho meses la vida de Daiana Agnesio, la adolescente de 14 años oriunda de Concordia que debió permanecer en tratamiento intensivo en Paraná y que finalmente recibió el alta médica tras completar las etapas previstas por el equipo de salud.

El diagnóstico implicó un proceso complejo que incluyó múltiples ciclos de quimioterapia y transfusiones de sangre periódicas. Frente a ese escenario, la familia realizó un pedido urgente de dadores voluntarios, ya que las transfusiones resultaban indispensables para sostener el tratamiento sin interrupciones.

A mediados de este año, la historia fue difundida por Elonce, lo que generó una inmediata respuesta de la comunidad. En pocas horas, más de 100 personas se acercaron para donar sangre, un gesto que permitió garantizar la continuidad del tratamiento médico.

Un proceso médico exigente y señales alentadoras

Mientras Daiana avanzó en las distintas etapas de quimioterapia, su evolución comenzó a mostrar signos positivos. Aunque el tratamiento continuó siendo exigente y con controles permanentes, el acompañamiento social y médico resultó clave para atravesar el proceso.

La madre de la adolescente, Graciela Urdangarin, dialogó con Elonce y confirmó la noticia más esperada por la familia. “A mi hija le dieron el alta médica, terminó el tratamiento tras ocho meses de estar atendida en Paraná”, expresó.

Según relató, el regreso a Concordia se concretó el lunes 23 de febrero. “Este lunes 23 de febrero, pudimos volver a nuestra casa en Concordia, y si bien, extrañamos la atención que recibimos en Paraná, estamos muy contentos por haber superado el tratamiento”, contó.

Resultados médicos y controles posteriores

Al referirse a los estudios recientes, Graciela brindó detalles que generaron alivio. “La enfermedad dio cero en médula”, afirmó, al explicar los resultados obtenidos tras las últimas evaluaciones médicas.

No obstante, aclaró que el seguimiento continuará bajo supervisión profesional. “Diana sigue quimioterapia oral y controles una vez por mes, con punción de médula por seis meses”, resumió en diálogo con Elonce, al describir la etapa actual del tratamiento.

La madre destacó que, si bien el alta marcó el cierre de una etapa crítica, el proceso de control seguirá siendo riguroso para consolidar la recuperación. En ese sentido, valoró el acompañamiento constante del equipo médico durante todo el tratamiento.

Agradecimiento al personal de salud y a la comunidad

Graciela aprovechó la oportunidad para expresar públicamente su agradecimiento. Reconoció el trabajo del equipo médico encabezado por el doctor Negri, así como el compromiso del staff de médicos y enfermeras de la Clínica Modelo, donde Daiana recibió atención especializada.

También destacó la solidaridad de la comunidad que respondió al pedido de donantes. La rápida convocatoria permitió cubrir las necesidades de transfusión en momentos clave del tratamiento por leucemia linfoblástica aguda.

La historia de Daiana reflejó la importancia de la donación de sangre y el acompañamiento social en situaciones de enfermedad compleja. Tras meses de internación y tratamiento intensivo en Paraná, la adolescente pudo regresar a su hogar en Concordia con controles periódicos y expectativas alentadoras para su recuperación definitiva.