Detuvieron a tres dueños de concesionaria por una megaestafa de más de $400.000.000 y 342 denuncias

Los dueños de la concesionaria Branka Motors fueron detenidos luego de un escándalo por estafas millonarias en San Juan. La fiscalía descartó una posible conciliación y avanza con la imputación formal.
Megaestafa en concesionaria de motos. Cuando parecía que existía la posibilidad de un acuerdo, con una oferta de 420.000.000 de pesos para compensar a los damnificados, el fiscal del caso dio un golpe directo contra los responsables de Branka Motors. Este sábado 28 de febrero, se solicitó la captura de los tres supuestos dueños y se ordenaron allanamientos. Los hermanos Alexis Javier y Jonathan David Marcó fueron detenidos en sus domicilios en Santa Lucía ese mismo día, mientras que Facundo Agustín Banega Suvire se entregó este domingo 1 de marzo en una comisaría de Rivadavia, provincia de San Juan.
El fiscal Guillermo Heredia, a cargo de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, explicó que ya no hay margen para alcanzar un acuerdo. A la fecha, la fiscalía acumula 342 denuncias con un perjuicio económico que supera los 400.000.000 de pesos, y las pruebas recolectadas en los primeros dos meses del año sugieren que existió una maniobra ilícita orquestada por los responsables de Branka Motors, dejando una larga lista de estafados, según informó Tiempo de San Juan.
La maniobra fraudulenta que sacudió a la comunidad
Los hermanos Marcó y Banega, junto con su empresa, enfrentan acusaciones graves: vender motocicletas a precios más bajos que en otros concesionarios, pactar plazos de entrega y no cumplir con los contratos. Muchos de los damnificados relataron que pagaron de contado o incluso sacaron préstamos personales para abonar el importe total de las motos, pero no recibieron los vehículos prometidos.
El escándalo estalló públicamente el 16 de enero de 2026, cuando un procedimiento policial en el local de avenida Rioja y 25 de Mayo puso el conflicto en la escena pública. Tres días después, el 19 de enero, decenas de clientes se concentraron frente a la concesionaria, exigiendo la entrega de las motocicletas ya pagadas o la devolución de su dinero. Desde entonces, las denuncias comenzaron a multiplicarse y la causa pasó a manos de la UFI de Estafas y Delitos Informáticos.
Las detenciones marcan un cambio en la investigación
En paralelo al escándalo, los responsables de la firma intentaron cerrar el caso mediante una propuesta de 420.000.000 de pesos como reparación integral, presentada por sus abogados ante el fiscal Heredia. Sin embargo, para la fiscalía, el tiempo se agotó y, tras las detenciones del sábado, se dejó claro que no habrá una salida negociada sin antes avanzar con la imputación formal.
Además de las denuncias vinculadas a Branka Motors, los responsables también enfrentan acusaciones por otras maniobras fraudulentas con otras firmas asociadas a su negocio, como EMMBE y Triax Motors. Mientras tanto, los detenidos enfrentan un proceso judicial que promete seguir sumando detalles conforme avance la investigación.