Trump exigió a las fuerzas de seguridad de Irán que se rindan “o enfrentarán una muerte segura” en un mensaje televisado que elevó al máximo la tensión entre Washington y Teherán. El presidente de Estados Unidos lanzó una advertencia directa a la Guardia Revolucionaria, al ejército y a la policía iraní, instándolos a deponer las armas bajo promesa de inmunidad total o afrontar consecuencias fatales.

En su discurso, el mandatario fue categórico: “No será bonito”, sentenció Trump, al confirmar que la operación militar seguirá en marcha hasta alcanzar todos los objetivos planteados por su administración. Según explicó, la ofensiva ya destruyó el cuartel general de la Guardia Revolucionaria y golpeó decenas de objetivos estratégicos.

“Las operaciones de combate continúan con toda su fuerza y así seguirá hasta que logremos nuestras metas. Tenemos objetivos muy claros y contundentes”, afirmó el jefe de la Casa Blanca, quien justificó la campaña como respuesta a décadas de amenazas contra Estados Unidos y sus aliados.

Una ofensiva con objetivos estratégicos

El presidente sostuvo que la acción militar incluyó la destrucción de bases, centros de mando, sistemas de defensa y nueve buques iraníes. “Por casi cincuenta años, estos extremistas han atacado a nuestro país mientras gritaban ‘Muerte a América’ o ‘Muerte a Israel’. Son el principal patrocinador estatal del terrorismo. Estas amenazas no continuarán por más tiempo”, enfatizó.

Foto: Página 12.

Trump también se refirió a la muerte del líder supremo iraní, el ayatollah Ali Khamenei, y de parte de la cúpula militar del régimen. “El ex líder supremo de Irán tenía la sangre de miles de estadounidenses en sus manos y fue responsable de la muerte de incontables inocentes en toda la región. Anoche, cuando se anunció su muerte, el pueblo iraní salió a las calles a celebrar”, aseguró.

En ese contexto, reveló que miles de militares y oficiales iraníes habrían solicitado rendirse tras la destrucción de la cadena de mando. “Muchos quieren rendirse para salvar sus vidas. Están llamando por miles”, señaló, al tiempo que prometió protección a quienes entreguen las armas y cooperen con las fuerzas estadounidenses, publicó Infobae.

Llamado al pueblo iraní y advertencias finales

El mandatario remarcó que la ofensiva no solo apunta a la seguridad inmediata, sino a impedir que Irán desarrolle armas nucleares y misiles de largo alcance. “No permitiremos que un régimen terrorista tenga ese poder para chantajear al mundo. No va a suceder”, afirmó.

En un tramo central de su mensaje, Trump se dirigió directamente a la población iraní: “Llamo a todos los patriotas iraníes que anhelan libertad a que aprovechen este momento, sean valientes y recuperen su país. Estados Unidos está con ustedes”. Además, insistió: “El resto dependerá de ustedes, pero estaremos a su lado para ayudar”.

El presidente también expresó condolencias por la muerte de tres soldados estadounidenses durante la operación. “Como nación, lamentamos la pérdida de verdaderos patriotas. Seguiremos con la misión por la que dieron su vida”, declaró, y advirtió: “Estados Unidos vengará sus muertes y asestará el golpe más severo a los terroristas que han declarado la guerra a la civilización”.