Automotrices activaron la revisión en vehículos por airbags fallados: qué modelos y marcas están afectadas

Stellantis Argentina reforzó la campaña preventiva para reemplazar sin costo airbags defectuosos en vehículos comercializados entre 2004 y 2019. Entre las marcas están Fiat, Citroën, Jeep, DS, Chrysler, Dodge y Ram.
La medida alcanza a modelos de Fiat, Citroën, Jeep, DS, Chrysler, Dodge y Ram, equipados con infladores de la firma Takata que podrían representar un riesgo en caso de activación.
La revisión preventiva responde a una falla de origen en airbags de la firma Takata, cuyo inflador podría degradarse con el paso del tiempo y representar un riesgo para los ocupantes en caso de activación.
La campaña abarca vehículos comercializados en el país entre 2004 y 2019 e incluye el reemplazo gratuito del componente en concesionarios oficiales.
Cuáles son los modelos alcanzados
Entre las unidades afectadas figuran:
-Fiat Palio
-Fiat Uno
-Fiat Grand Siena
-Fiat Fiorino
-Citroën C3
-Citroën C3 Aircross
-Citroën C4
-Citroën C4 Lounge
-DS 3
-DS 4
-DS 5
-Chrysler 300C
-Jeep Wrangler
-Ram 2500
Los propietarios pueden verificar si su vehículo está incluido ingresando el dominio o número de chasis (VIN) en los canales oficiales de cada marca o llamando al 0800-333-7070.
Si corresponde la intervención, el cambio del airbag se realiza sin costo y la empresa ofrece un beneficio de $100.000 en productos y servicios de posventa para quienes concreten la revisión.