 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad

Automotrices activaron la revisión en vehículos por airbags fallados: qué modelos y marcas están afectadas

Stellantis Argentina reforzó la campaña preventiva para reemplazar sin costo airbags defectuosos en vehículos comercializados entre 2004 y 2019. Entre las marcas están Fiat, Citroën, Jeep, DS, Chrysler, Dodge y Ram.

1 de Marzo de 2026
La campaña abarca vehículos comercializados en el país entre 2004 y 2019
La campaña abarca vehículos comercializados en el país entre 2004 y 2019

Stellantis Argentina reforzó la campaña preventiva para reemplazar sin costo airbags defectuosos en vehículos comercializados entre 2004 y 2019. Entre las marcas están Fiat, Citroën, Jeep, DS, Chrysler, Dodge y Ram.

Siete automotrices activan revisión en distintos vehículos por airbags fallados.Stellantis Argentina reforzó la campaña preventiva para reemplazar sin costo airbags defectuosos en vehículos comercializados entre 2004 y 2019.

La medida alcanza a modelos de Fiat, Citroën, Jeep, DS, Chrysler, Dodge y Ram, equipados con infladores de la firma Takata que podrían representar un riesgo en caso de activación.

 

La revisión preventiva responde a una falla de origen en airbags de la firma Takata, cuyo inflador podría degradarse con el paso del tiempo y representar un riesgo para los ocupantes en caso de activación.

 

La campaña abarca vehículos comercializados en el país entre 2004 y 2019 e incluye el reemplazo gratuito del componente en concesionarios oficiales.

Cuáles son los modelos alcanzados

 

Entre las unidades afectadas figuran:

-Fiat Palio

-Fiat Uno

-Fiat Grand Siena

-Fiat Fiorino

-Citroën C3

-Citroën C3 Aircross

-Citroën C4

-Citroën C4 Lounge

-DS 3

-DS 4

-DS 5

-Chrysler 300C

-Jeep Wrangler

-Ram 2500

 

Los propietarios pueden verificar si su vehículo está incluido ingresando el dominio o número de chasis (VIN) en los canales oficiales de cada marca o llamando al 0800-333-7070.

 

Si corresponde la intervención, el cambio del airbag se realiza sin costo y la empresa ofrece un beneficio de $100.000 en productos y servicios de posventa para quienes concreten la revisión.

Temas:

vehículos Airbags
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso