Automotrices activaron la revisión en vehículos por airbags fallados: qué modelos y marcas están afectadas

Siete automotrices activan revisión en distintos vehículos por airbags fallados.Stellantis Argentina reforzó la campaña preventiva para reemplazar sin costo airbags defectuosos en vehículos comercializados entre 2004 y 2019.

La medida alcanza a modelos de Fiat, Citroën, Jeep, DS, Chrysler, Dodge y Ram, equipados con infladores de la firma Takata que podrían representar un riesgo en caso de activación.

La revisión preventiva responde a una falla de origen en airbags de la firma Takata, cuyo inflador podría degradarse con el paso del tiempo y representar un riesgo para los ocupantes en caso de activación.

La campaña abarca vehículos comercializados en el país entre 2004 y 2019 e incluye el reemplazo gratuito del componente en concesionarios oficiales.

Cuáles son los modelos alcanzados

Entre las unidades afectadas figuran:

-Fiat Palio

-Fiat Uno

-Fiat Grand Siena

-Fiat Fiorino

-Citroën C3

-Citroën C3 Aircross

-Citroën C4

-Citroën C4 Lounge

-DS 3

-DS 4

-DS 5

-Chrysler 300C

-Jeep Wrangler

-Ram 2500

Los propietarios pueden verificar si su vehículo está incluido ingresando el dominio o número de chasis (VIN) en los canales oficiales de cada marca o llamando al 0800-333-7070.

Si corresponde la intervención, el cambio del airbag se realiza sin costo y la empresa ofrece un beneficio de $100.000 en productos y servicios de posventa para quienes concreten la revisión.