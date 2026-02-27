 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad En el programa Moviendo el Avispero

Precio de las cubiertas: advierten caída de ventas y más competencia

El debate por el precio de las cubiertas volvió a instalarse tras el cierre de FATE y el despido de más de 900 operarios. Desde el sector alertaron por la apertura de importaciones y el impacto en calidad y empleo.

27 de Febrero de 2026
La situación de los neumáticos en el país.
La situación de los neumáticos en el país. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

El precio de las cubiertas volvió al centro del debate en Argentina tras el cierre de FATE y el despido de más de 900 operarios, un hecho que reavivó la discusión sobre los costos en el país y la diferencia con los valores en países vecinos.

 

Para analizar la situación del sector en Entre Ríos, dialogaron con Alejandro Erhardt, responsable de la concesionaria de neumáticos Der Gummi, en General Ramírez, quien describió el escenario actual de la actividad. “La actividad ha tenido un poco de caída y un poco también es más competencia por la apertura de importaciones. Hoy en día están entrando muchas marcas de neumáticos actualmente hay más de 180 marcas de neumáticos en el país”, explicó.

 

Según señaló, esta mayor oferta impactó tanto en las marcas tradicionales como en la calidad de los productos disponibles. “Eso hizo que baje mucho la calidad”, afirmó.

 

Calidad, seguridad y competencia importada

 

Erhardt remarcó que la diferencia entre neumáticos no solo se mide en kilómetros de uso. “Creo que lo más importante es la seguridad del neumático porque un neumático que no es de primera calidad no frena lo mismo, no dobla, no tracciona de la misma manera”, sostuvo.

 

Foto: Elonce.

 

En cuanto a la diferencia de precios con países vecinos, indicó que intervienen múltiples factores. “Por un lado, los neumáticos que vienen de origen asiático tienen costos menores de mano de obra y demás (…) y otra, el tema también impositivo, que en Argentina por ahí hay mucho más impuesto que en otros países”, señaló.

 

También explicó que no todas las cubiertas importadas son equivalentes en calidad. “Lo que está entrando acá es la calidad mediana y de mediano para abajo también, porque lo que es alta calidad es un precio más caro”, precisó, y agregó que en algunos casos la diferencia puede rondar “un 25-30%” y en otros “tal vez un 50% abajo, pero nada que ver con la calidad”.

 

Valores y diversificación del negocio

 

Respecto a los valores actuales, detalló que una cubierta para autos puede ir “de un 70 mil pesos a 800 mil pesos tal vez, una alta gama muy grande”, mientras que en camionetas oscilan entre “los 100 y 400 mil” y en camiones entre “400 y 600”.

 

Foto: Elonce.

 

Ante el nuevo escenario, la empresa avanzó en la diversificación de servicios. “Tenemos que no solamente vender neumáticos sino que ser un proveedor de soluciones para que nuestros clientes tengan todo en un solo lugar y nos elijan”, explicó.

 

En ese marco, incorporaron servicios de tren delantero, suspensión, frenos, escáner y mecánica ligera, además de fortalecer el recapado. Sobre este último punto, advirtió que el ingreso de cubiertas económicas afectó la actividad. “El cliente dice 'no, prefiero poner un neumático chino que es nuevo y no recapar', pero lo que no se está teniendo en cuenta de que ese neumático dura mucho menos”, afirmó.

 

Empleo y expectativas para 2026

 

En relación al empleo, reconoció que el impacto fue dispar según el segmento. “Nosotros en lo que es la planta de recapado, como se nos achicó un poco el volumen, desvinculamos una persona”, indicó, aunque aclaró que en talleres están incorporando personal capacitado.

 

Foto: Elonce.

 

De cara al año, el empresario vinculó las expectativas al desempeño del sector agropecuario. “Si al campo le va bien, nosotros como todos, estamos relacionados al campo y si al campo le va bien, nos va a ir bien a todo”, expresó en el programa Moviendo el Avispero, que se ve en Elonce Radio & Streaming 98.7.

 

Finalmente, sostuvo que el movimiento económico es encadenado: “Se mueve el campo, se va a mover el transporte, se mueve la panadería, la ferretería, el ferretero cambia la goma de la camioneta y así es como funciona”.

