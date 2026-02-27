Dream Team: de un emprendimiento familiar a referente textil en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Dream Team, pyme textil de Paraná, cumplió casi 30 años en el rubro y apuesta a la adaptación, la venta online y el crédito para sostener la industria nacional frente a importaciones y cambios económicos.
Dream Team se consolidó como una de las pymes textiles con mayor trayectoria en Paraná, con casi 30 años de historia marcada por la adaptación a los vaivenes económicos y la transformación constante del negocio para sostener la industria nacional y competir en un mercado cada vez más globalizado.
Andrea David, responsable de la firma, repasó los inicios de la empresa y explicó que el proyecto comenzó en 1997. “Surge en el año '97. En realidad, trabajaba en la parte de desarrollo de productos en otra empresa, también de Paraná. Paralelamente empecé a desarrollar mi producto de niños, con el que salía a vender a las localidades del interior”, relató.
Con el paso del tiempo, la marca amplió su propuesta y diversificó la producción. “Así fuimos escalando en cuanto a lo que es producción, a lograr ser una marca que teníamos ropa de niño, deportiva, de vestir. Teníamos una amplia colección”, recordó.
De la indumentaria infantil a la producción personalizada
La empresaria explicó que los cambios económicos del país obligaron a reconvertir el modelo productivo. “Después con el tiempo, por distintas situaciones económicas del país, fue mutando y terminamos haciendo indumentaria de adultos, paralelamente a la indumentaria de niños”, sostuvo.
En ese proceso, Dream Team absorbió la línea infantil y redefinió su identidad comercial. “Dream Team terminó absorbiendo lo de Carucha y hoy es Dream Team Carucha, que es la línea colegial, es lo único que hacemos de niños”, precisó.
Actualmente, la empresa combina producción propia de indumentaria deportiva con desarrollos personalizados para pymes, instituciones, clubes y egresados. En ese contexto, David detalló cómo se estructura el costo de una prenda: “Los costos de un producto se compone de materia prima, lo que es las telas. Después tenés lo que es mano de obra y todo lo que es más logística y la parte impositiva”.
Competencia global y venta online
Consultada sobre cómo se compite desde una ciudad como Paraná frente a las importaciones y el comercio digital, David sostuvo: “Creo que no hay que competir, hay que sumarse a eso, porque es lo que está viniendo, ya se instaló y hoy hay que darle”.
Reconoció que las ventas minoristas bajaron y que el comercio electrónico requiere dedicación específica. “Para tener una e-commerce hay que tener gente que lo esté atendiendo”, afirmó, al tiempo que señaló que están en proceso de reorganización para potenciar ese canal.
En cuanto a la percepción de que la ropa es más cara en Paraná que en otras ciudades, explicó: “Paraná es más chico, en el consumo consumimos menos. Al haber más ofertas, tienen que competir más”. Consideró que los costos fijos y el menor volumen de ventas inciden en los precios finales.
Industria nacional e importaciones
Sobre la posibilidad de importar insumos, aclaró que hasta el momento no lo ha hecho. “Particularmente no he ido a importar (…) en lo posible voy a defender la industria nacional”, expresó, aunque admitió que la adaptación es clave.
En ese sentido, remarcó: “Creo que hay que adaptarse, en 30 años me adapté a un montón de situaciones y de economías”. Incluso planteó que algunos fabricantes podrían migrar hacia la importación directa como nuevo modelo de negocio.
Al analizar los ciclos económicos, identificó el período de mayor auge: “2004 (…) hasta el 2010, más o menos, eso fue como el apogeo”.
El rol del crédito y la planificación productiva
David subrayó que el acceso al crédito es central para el crecimiento. “Creo que el Estado tiene que salir a apoyar a las pymes. El crédito es lo que hace que vos puedas decir 'esto no lo hago más porque no me conviene'”, manifestó en el programa Moviendo el Avispero, que se emite por Elonce Radio & Streaming 98.7.
En relación a la producción, explicó que trabajan con talleres externos y que el 90% de la confección se realiza de manera tercerizada. También destacó el trabajo realizado para la maratón local: “redondean las 1500 prendas”, indicó sobre la producción encargada.
Tras casi tres décadas de trayectoria, Dream Team continúa apostando a la transformación permanente, combinando producción propia, tercerización estratégica y personalización como diferencial competitivo en el mercado textil entrerriano.