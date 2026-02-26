Se presentó en Paraná el Toyota Yaris Cross con tecnología híbrida y foco en seguridad

REDACCIÓN ELONCE
El Toyota Yaris Cross fue lanzado en Paraná en la sede de Haimovich. El nuevo SUV compacto incorpora versiones híbridas, tecnología Toyota Safety-Sense y servicios de conectividad avanzada.
El Toyota Yaris Cross fue presentado este jueves en Paraná, en la sede del concesionario Haimovich, en un evento que reunió a clientes y referentes de la marca para conocer de cerca el nuevo SUV compacto que busca posicionarse en uno de los segmentos de mayor crecimiento del mercado automotor.
El presidente de Haimovich, Ramiro Reiss, expresó a Elonce su satisfacción por la convocatoria y la expectativa generada en torno al modelo. “Estamos muy agradecidos a los amigos y clientes que nos están acompañando en esta noche tan importante para Toyota y para nosotros como concesionario en la presentación del nuevo SUV compacto, que es el Yaris Cross, que viene a reforzar la presencia de Toyota en este segmento del mercado que más está creciendo”, afirmó.
Durante la presentación, los asistentes pudieron interactuar con las distintas versiones exhibidas. “Tenemos más de 10 vehículos donde la gente va a poder ver de primera mano, tocarlo, subirse y sentirlo”, destacó Reiss.
Tecnología, confort y seguridad
El Toyota Yaris Cross se incorporó a la gama de la marca con un diseño moderno y equipamiento tecnológico orientado al confort y la seguridad. Según explicó el titular del concesionario, “es un vehículo que tiene un diseño muy moderno, que es muy confortable, tiene mucha tecnología y grandes aspectos en la seguridad”.
Uno de los puntos centrales es la incorporación del sistema Toyota Safety-Sense en todas sus versiones. “Todas sus versiones tienen lo que Toyota llama Toyota Safety-Sense, que son asistentes de manejo para que el conductor tenga mayor confort de manejo, como es el control de velocidad crucero adaptativo –uno pone la velocidad y no importa la velocidad del tránsito, va regulándolo-”, detalló.
Además, el modelo incluye conectividad inalámbrica y servicios digitales. “También tiene tecnología de conectividad inalámbrica al equipo, los servicios conectados de Toyota, que te permite a través de la aplicación poder tener de un aviso si algo no funciona bien en el equipo, el aviso de los servicios de mantenimiento, etc”, añadió.
Versiones híbridas y trayectoria de la marca
Otro de los aspectos destacados del Toyota Yaris Cross es la disponibilidad de versiones electrificadas. “Este Yaris Cross puede ser tu primer Toyota híbrido porque tenemos dos versiones electrificadas que permiten tener las mejores prestaciones a un menor consumo, sin necesidad de infraestructura especial o de carga que sea enchufable”, subrayó Reiss.
El directivo remarcó que la seguridad es una de las principales demandas del público. “La seguridad es un aspecto fundamental. Todos los clientes, más allá de que ven las prestaciones y demás, consultan y en eso Toyota se destaca. Estamos muy confiados que tenemos un producto que tiene las mejoras y las mayores prestaciones en respecto a seguridad”, sostuvo.
Finalmente, recordó la trayectoria de la marca en el desarrollo de vehículos híbridos. “Toyota ha sido pionera en los vehículos híbridos. Ya en 1997 se lanzó el Prius y nosotros desde el 2010 estamos vendiendo estos productos”, resaltó, al tiempo que precisó que ya se comercializaron más de 46 mil unidades.
Con este lanzamiento, el Toyota Yaris Cross amplió la oferta de la firma japonesa en Paraná y se sumó a la tendencia de movilidad más eficiente, combinando tecnología, seguridad y opciones híbridas para distintos perfiles de usuarios.