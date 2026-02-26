Gualeguaychú será sede del Encuentro Cannábico del Litoral este sábado

Gualeguaychú será escenario del Encuentro Cannábico del Litoral el sábado 28 de febrero, una jornada que convocará a organizaciones sociales, profesionales de la salud, investigadores, cultivadores y emprendedores para debatir el presente y el futuro del cannabis en la región.

La actividad se desarrollará en un predio de la Calle 2 del Camino de la Costa y durante todo el día contará con una programación que integrará paneles de debate, instancias de formación técnica y propuestas culturales.

La organización está a cargo de Pango Asociación Civil —responsable del club Un Viaje Astral— junto a Cultivando Costa a Costa Asociación Civil. Las inscripciones ya están abiertas y los cupos son limitados.

Un espacio para debatir ciencia, salud y producción

El encuentro contará con dos circuitos simultáneos. En el escenario principal se desarrollarán paneles y charlas abiertas sobre ejes centrales del ecosistema cannábico del litoral: el estado de la investigación en Entre Ríos, el uso terapéutico del cannabis en ansiedad, la reducción de riesgos y la dosificación de aceites.

También se analizará el marco legal vigente a nivel nacional y provincial, junto con los desafíos que enfrentan quienes buscan avanzar del autocultivo hacia esquemas productivos más amplios. Las experiencias de organizaciones sociales y clubes cannábicos aportarán una mirada territorial sobre los procesos de regulación y trabajo comunitario.

A lo largo del día, la agenda sumará intervenciones culturales y musicales, reforzando el carácter integral de la propuesta.

Talleres y experiencias prácticas

En paralelo, la sala de experiencias ofrecerá talleres y capacitaciones orientadas a la práctica: dolor menstrual y cannabis, degustación de flores según perfiles aromáticos, elaboración de aceites con control de calidad y formación en reproducción vegetal y esquejes.

El predio contará además con un punto de acceso a la salud con asesoramiento médico y veterinario, así como stands de proyectos, marcas y organizaciones del sector. Esta combinación de contenidos técnicos y acompañamiento profesional refleja una evolución en el ecosistema local: de encuentros centrados en la militancia a espacios híbridos donde conviven divulgación científica, formación y comunidad.

El evento está dirigido a asociaciones civiles, pacientes, cultivadores, profesionales y público general interesado en la temática. En un contexto donde el cannabis amplía su agenda en salud, producción y regulación, este tipo de encuentros funciona como un nodo clave de articulación regional y como indicador del crecimiento del sector en el interior del país.