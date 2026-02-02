La Porota, un modelo de producción y conservación en el litoral entrerriano

REDACCIÓN ELONCE
La Porota, el área natural protegida ubicada en La Picada, combina conservación ambiental, producción agroecológica y educación ambiental, consolidándose como una experiencia clave para la soberanía alimentaria en Entre Ríos.
El área natural protegida La Porota se consolida como una experiencia pionera en Entre Ríos al integrar la conservación de la biodiversidad con la producción agroecológica y el trabajo comunitario. Ubicada en La Picada, lindante al Parque General San Martín, este espacio de más de 80 hectáreas fue declarado área natural protegida por ley provincial hace dos años y medio y hoy se posiciona como un ejemplo de gestión sostenible del territorio.
Desde su creación, La Porota funciona bajo la categoría de reserva de usos múltiples, una figura que permite proteger el ambiente sin excluir la producción de alimentos. Así lo explicó Mariel Culasso Orué, integrante del equipo de gestión, quien destacó que el objetivo central es lograr un equilibrio entre naturaleza y trabajo humano.
“Tenemos una categoría de reserva de usos múltiples que lo que nos permite no solo conservar la biodiversidad, sino también poder producir en armonía con esa biodiversidad, porque entendemos que es la única manera de de poder tener alimentos sanos”, expresó durante la entrevista.
Producción agroecológica y economía local
Uno de los pilares del proyecto es la producción agroecológica. En La Porota funciona la cooperativa apícola El Espinal, dedicada a la elaboración de miel y sus derivados, junto con huertas familiares y producción ganadera a pequeña escala.
“Nuestro mayor orgullo es la cooperativa El Espinal, que es una cooperativa apícola que produce miel y sus derivados”, señaló Culasso Orué, al tiempo que explicó que también hay producción de frutas, verduras, caprinos y vacas.
Los productos están disponibles para el público tanto en el predio como en distintos comercios de Paraná, y forman parte de las actividades culturales que se realizan para sostener económicamente el espacio y acercarlo a la comunidad.
Además de producir, el equipo impulsa acciones concretas de restauración ambiental. La entrevistada remarcó la gravedad del avance de especies exóticas en Entre Ríos y el trabajo que realizan para recuperar el monte nativo.
“Acá en Entre Ríos tenemos un grave problema que es la invasión de especies exóticas arbóreas que desplazan a nuestra a nuestra flora nativa, a nuestros animales nativos”, afirmó.
Educación ambiental y trabajo comunitario
Desde 2024, La Porota abrió un programa de visitas guiadas educativas destinadas a escuelas secundarias, con el objetivo de acercar a jóvenes y adolescentes al conocimiento del ambiente y la producción sustentable.
“Lo que queremos es justamente poder acercarle el área natural a los adolescentes y a los jóvenes de Paraná para que vean el paisaje hermoso que tiene nuestro litoral y nuestro espinal”, explicó Culasso Orué.
El equipo estable está integrado por 17 personas de distintas edades y trabaja en articulación con organizaciones como la Fundación Ecourbano, el Parque General San Martín y la comuna de La Picada. Esta red fue clave también para enfrentar emergencias recientes, como los incendios que afectaron la zona.
“Somos muchos los que estamos con ganas de seguir sosteniendo estos espacios en donde creemos que es muy importante empezar a que se evidencie que la conservación no está apartada de la producción de nuestros alimentos y del cuidado de la naturaleza”, subrayó.
Desafíos para 2026 y soberanía alimentaria
De cara a 2026, el principal desafío de La Porota es mejorar su infraestructura para ampliar la experiencia de los visitantes y fortalecer las actividades educativas. El proyecto de cultivo de cannabis medicinal no continuó, pero sí se expandió la huerta familiar y el programa de visitas.
La soberanía alimentaria es uno de los ejes centrales del trabajo que se realiza en el área. “El fundamento de la agroecología es producir primero sin venenos”, sostuvo la entrevistada, remarcando que la forma en que se cuida la tierra impacta directamente en la salud de los alimentos y de las personas.