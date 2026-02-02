Qué hacer si recibís una transferencia por error y evitar una posible estafa

Un hombre contó su experiencia tras recibir $200.000 por error y explicó por qué no debe devolverse directamente, sino gestionar la anulación formal ante el banco.
Sebastián Domínguez es especialista tributario y relató una situación que encendió una señal de alerta tras recibir una transferencia por error. El profesional recibió en su cuenta corriente un depósito de $200.000 que no le correspondía y decidió no devolverlo de manera directa, por temor a una posible estafa.
Según explicó el sábado recibió un mensaje por Instagram de una joven que le solicitó la devolución urgente del dinero. “Me escribió por Instagram diciendo que su novio, por error, me había transferido esos doscientos mil pesos. Si, por favor, se los podía devolver urgente porque los necesitaba para otros gastos. Eso fue el sábado”, contó. Luego verificó en su home banking que la transferencia figuraba con fecha del lunes 12 de enero.
En ese momento, reconoció que dudó sobre la veracidad del reclamo. “Ese sábado no sabía si eso era una estafa o era alguien que realmente se había equivocado”, sostuvo, y decidió no mover los fondos hasta tener una confirmación oficial.
Comunicación con el banco
Ante la situación, se contactó con su entidad, Banco Galicia, para informar sobre lo ocurrido. “Uno no tiene que transferir los fondos. Lo que tiene que hacer es avisarle al banco que se recibió una transferencia por error, que la devuelvan, que la anulen”, explicó.
Además, presentó una nota formal ante la entidad. “Presenté esta nota firmada por mí, dirigida al banco, donde le explico todo lo que pasó: que me llegaron los fondos, que la transferencia tenía estos datos… que había recibido por redes sociales un mensaje que me pedían que devuelva los fondos, pero que yo no podía comprobar que realmente los fondos hayan venido a la cuenta de donde me decían que habían venido y que yo hiciera la transferencia”.
Durante los días siguientes, el dinero continuó en su cuenta. Mientras tanto, la joven insistía en que debía devolverlo de manera directa. “Ella me dijo que su banco le había dicho que no había que hacer ningún trámite, que yo tenía que transferirle los fondos. Eso no es así”.
El tributarista siguió gestionando el caso con su banco hasta que, dos semanas después, el 26 de enero, se concretó la anulación. En este punto detallo: “Está el débito de los doscientos mil y la devolución de los mil doscientos pesos de impuesto al crédito. Porque es una anulación. Si yo hubiera hecho la transferencia, no me hubieran reintegrado esos mil doscientos y, además, me hubieran cobrado mil doscientos más por el impuesto al débito”.
Domínguez indicó que no supo si la operación fue revertida por Banco Galicia de manera unilateral o si intervino el Banco Provincia, desde donde se había originado la transferencia. “No sé si lo hizo el Banco Galicia en forma unilateral o si el otro banco, que era el Banco Provincia, finalmente cursó el... Pero bueno, esta es la manera de resolverlo”, señaló.
Advertencia
El especialista advirtió que no se trató de un caso aislado. “Esta situación llama mucho la atención, pero es la tercera vez que me pasa. Se ve que la gente muchas veces transfiere sin comprobar o cuando cargan el alias no miran quién es el titular de la cuenta, los datos”.
Finalmente, recomendó extremar cuidados al realizar transferencias y no devolver dinero por fuera de los canales oficiales, ya que la restitución “depende de la buena voluntad de quien recibe los fondos” y puede derivar en nuevas pérdidas si se actúa sin respaldo bancario.