Murió en un choque la primera colectivera de línea de transporte urbano de Córdoba

Una profunda conmoción se vivió este domingo en la ciudad de Córdoba tras el fallecimiento de una mujer de 41 años y su esposo, víctimas de un violento siniestro vial ocurrido en el barrio Industrial Ferreyra. La víctima fue identificada como Erika Casas, quien hizo historia al convertirse en la primera conductora mujer de la empresa de transporte urbano Coniferal.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles General Manuel Savio y Diego de Funes y Salinas, en el sudeste de la capital cordobesa. Según informaron fuentes policiales, el automóvil Renault Clío en el que se trasladaba la pareja fue embestido por una camioneta Toyota Hilux SW4, lo que provocó que perdiera el control y terminara impactando contra un poste del tendido eléctrico. Ambos ocupantes fallecieron en el lugar a raíz de la violencia del choque.

Tragedia vial en Córdoba (foto Cadena 3)

De acuerdo a los primeros datos, el matrimonio se dirigía hacia la punta de línea, donde Erika debía comenzar su jornada laboral. Las circunstancias exactas del impacto son materia de investigación por parte de la Unidad Judicial de Accidentología Vial, que trabaja para establecer responsabilidades en el siniestro.

Despedida y reconocimiento

Tras conocerse la noticia, la empresa Coniferal difundió un comunicado en el que despidió a la trabajadora y resaltó su trayectoria dentro de la firma. “Estarás siempre en nuestros recuerdos como la primera en llegar a nuestra empresa y dejarnos tantas enseñanzas y momentos compartidos”, expresaron desde la compañía.

El mensaje concluyó con una emotiva frase: “Que la vida nos vuelva a encontrar en la próxima parada, querida compañera”.

Por su parte, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) también expresó sus condolencias a través de sus redes sociales. “Fue la primera mujer conductora de Coniferal. Gran amiga y compañera que dejó un vacío insondable en nuestros corazones”, publicaron.

Dolor en el transporte urbano de Córdoba por la muerte de Erika Casas (foto UTA Córdoba)

Colegas y allegados se sumaron a los mensajes de despedida. “Querida amiga, siempre riéndote, charlando hasta los codos. Te vamos a extrañar un montón”, escribió una compañera, reflejando el impacto que generó la noticia en el ámbito del transporte urbano.

La muerte de Erika Casas no solo enluta a su familia, sino también a todo el sector del transporte público, donde había marcado un precedente al abrir camino a otras mujeres en una actividad históricamente dominada por hombres, publicó La Voz de Córdoba.