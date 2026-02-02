Hallaron sin vida al turista que se ahogó en el arroyo Paranacito

El cuerpo del turista que había desaparecido en el arroyo Paranacito fue encontrado este domingo después del mediodía, tras un intenso operativo de búsqueda desplegado en la zona del puente de hierro de la Ruta Provincial 35, en la localidad de Ibicuy.

La víctima fue identificada como Oscar González, de 35 años, con domicilio en la localidad bonaerense de Moreno. El hombre se encontraba acampando junto a su familia cuando ocurrió el trágico episodio.

Según informaron fuentes policiales, el hecho se registró durante la mañana, cuando González intentó destrabar una línea de pesca que se había enredado. En ese momento, perdió el equilibrio o fue arrastrado por la corriente, cayendo al cauce del arroyo y desapareciendo de la superficie ante la mirada desesperada de sus familiares.

El alerta fue dado cerca de las 9, lo que motivó la inmediata intervención de personal policial y rescatistas de la zona. Durante varias horas se realizaron rastrillajes en el sector, un punto muy concurrido por pescadores y turistas, especialmente en fines de semana de verano.

Finalmente, tras el despliegue de las fuerzas de seguridad, el cuerpo fue localizado y se confirmó el deceso. En el lugar continuaron las actuaciones de rigor, con la presencia de los familiares, que colaboraron con los trámites correspondientes.

