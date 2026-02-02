Fiscal pidió consulta binacional y audiencia pública por planta de biocombustibles frente a Colón

La fiscal federal de Concepción del Uruguay, Josefina Minatta, reclamó que se cumpla el Estatuto del Río Uruguay y se realice una consulta previa a la Argentina a través de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), en el marco del conflicto por la futura instalación de una planta de biocombustibles en Paysandú, frente a la ciudad de Colón.

Minatta brindó detalles sobre la investigación preliminar que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal, tras el alerta generado en la comunidad colonense por las posibles consecuencias ambientales, visuales y económicas del emprendimiento. La funcionaria explicó que el objetivo central es conformar un marco probatorio que permita actuar ante un eventual conflicto legal internacional.

“La Fiscalía decidió iniciar una investigación preliminar tomando en cuenta lo que sucedió con Botnia y el largo proceso que atravesó Gualeguaychú. La Corte Internacional de Justicia estableció que Uruguay debía informar a la CARU en las etapas iniciales del proyecto, algo que no ocurrió en aquel caso”, recordó al programa El Séptimo Día de Radio Plaza.

En ese sentido, remarcó que ante el nuevo escenario se actuó sin dilaciones: “Insistimos tempranamente en que esa consulta previa suceda, para que Argentina tenga la posibilidad de opinar sobre los posibles daños al río y al ambiente”.

Riesgos para Colón

Minatta detalló que ya se incorporaron estudios de aire y agua, además de testimonios de vecinos de Colón, con el apoyo del municipio. La preocupación se centra en la cercanía del proyecto, que se ubicaría a unos tres kilómetros del puerto de Colón.

Caravana náutica en defensa del río en Colón (archivo Municipalidad de Colón)

“El humo será visible y la contaminación puede llegar. Hay una fuerte inquietud por el impacto en el turismo y la economía de toda la región de Tierra de Palmares, que depende de la calidad ambiental”, sostuvo.

Coordinación entre Estados

Consultada sobre el vínculo con otros organismos, la fiscal aseguró que existe un trabajo coordinado con el gobierno provincial y la Cancillería argentina. “Ante un litigio, Uruguay puede alegar descoordinación entre poderes. Por eso es una obligación actuar de manera conjunta”, afirmó.

Audiencia pública en Colón

Minatta también consideró imprescindible que se realice una audiencia pública en territorio argentino. Explicó que si bien hubo instancias en Paysandú, no todos los habitantes de Colón pudieron participar.

Reclamo de vecinos de Colón por planta de biocombustibles en Paysandú (foto archivo)

“Estas audiencias se tienen que pluralizar y hacerse aquí. La gente de Colón tiene derecho a expresarse sobre este proyecto que los afecta directamente”, subrayó.

Herramientas legales

La fiscal recordó que el Estatuto del Río Uruguay prevé mecanismos para frenar proyectos que puedan causar daños. “La CARU puede realizar un estudio en 30 días. Si la delegación argentina no está de acuerdo, el otro país no podría avanzar”, explicó.

Finalmente, expresó su expectativa de que el conflicto se resuelva por la vía política y diplomática, aunque remarcó la importancia de contar con pruebas técnicas: “Aspiro a que esto se solucione en la negociación, pero también debemos estar preparados para defender el ambiente y los derechos de nuestra comunidad”.