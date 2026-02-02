Detuvieron a empresario y a sus hijos por secuestrar y golpear a un empleado

Un joven denunció privación ilegítima, extorsión y lesiones tras ser retenido más de tres horas, golpeado y obligado a firmar documentos en una carpintería de Eldorado.
Un empresario de Eldorado (Misiones) y sus dos hijos fueron detenidos luego de ser denunciados por un joven empleado que los acusó de privación ilegítima de la libertad, extorsión y lesiones. La víctima, Jonás De Nápoli, de 20 años, presentaba visibles marcas en el cuello y el rostro, y había hecho público el hecho a través de sus redes sociales antes de formalizar la denuncia ante la Justicia.
El joven relató que el 4 de enero sufrió un accidente laboral mientras operaba una máquina en la carpintería ubicada en el Kilómetro 3 de Eldorado, donde se desempeñaba como empleado. Como consecuencia, sufrió un corte con pérdida parcial de la uña en uno de sus dedos. El médico que lo atendió le otorgó un certificado en el que indicó dos semanas de inactividad laboral para su recuperación, prescripción que Jonás comunicó a su empleador.
Un día antes de que venciera ese plazo, el empresario le exigió que se presentara nuevamente a trabajar, llevando consigo el certificado médico original. Jonás acudió al lugar a las 8 de la mañana, sin saber que se trataba de una maniobra para engañarlo.
La agresión
“Al ingresar a la oficina me dijeron que no había trabajo para mí y que no se me iban a remunerar ninguno de los días de reposo que tuve. Les exigí que me paguen porque el accidente lo sufrí un día laboral, dentro de su carpintería. Me respondieron que no me iban a pagar nada y que querían que les firmara tres papeles en blanco”, relató Jonás.
Ante su negativa, el empresario, de 72 años, se dirigió a uno de sus hijos y dijo: “Vamos a pagarle entonces al muchacho. Cerrá la puerta”.
“Me atacaron entre los tres y empezaron a pegar con los puños, con un palo en la cabeza. Me amenazaron con una pala y pedían que firme. Yo me rehusé y me siguieron pegando hasta que, por cansancio, accedí a firmar los papeles”, contó el trabajador.
Luego, según su testimonio, intentaron borrar todo rastro del vínculo laboral. “Me dejaron de pegar cuando firmé, pero ahí me pidieron mi teléfono celular. Como no les quise dar, me sacaron a la fuerza y pegaron de nuevo para que les dé la contraseña. Entraron y eliminaron todas las conversaciones que tuvimos, los números que tenía agendado de la carpintería, de mi jefe y sus hijos”, indicó Jonás, según refleja diario Clarín.
Traslado forzado
El calvario se extendió por más de tres horas. Cuando parecía haber terminado, fue obligado a subir a un vehículo y trasladado hasta una escribanía en el centro de Eldorado, donde lo forzaron a firmar más documentos. Luego le devolvieron su teléfono y le entregaron una suma de dinero.
Con patrocinio legal, Jonás radicó la denuncia y el Juzgado de Instrucción N°1 de Eldorado ordenó la detención de los acusados. Virgilio Alonzo y Román Alonzo fueron apresados de inmediato, mientras que Maximiliano Alonzo se entregó dos días después.
Miedo en la familia y allanamiento
La madre del joven, Liliana, expresó que la familia está atemorizada. Según relató, el empresario le advirtió a su hijo que ellos “tienen la suficiente plata como para desaparecer a una persona”.
"Mi hijo sólo quería volver a trabajar. Si ya no había lugar para él, le hubieran despedido pagándole lo que correspondía, sin necesidad de tanta violencia”, señaló la mujer.
En el marco de la causa, la Justicia dispuso un allanamiento en la carpintería. Durante el procedimiento, se secuestró en la oficina un trozo de madera que habría sido utilizado para golpear al joven, además de realizarse un relevamiento del lugar.