Cinco detenidos con cocaína y marihuana fraccionada para la venta en Paraná

Cinco hombres fueron detenidos en las últimas horas en Paraná tras un procedimiento policial realizado en jurisdicción de la comisaría séptima, donde se constató la tenencia de estupefacientes fraccionados para su presunta comercialización.

El operativo se inició a partir de la intervención de la División 911 en la zona de calle Francia, antes de Morath. En el lugar, el personal procedió a identificar a cinco individuos de 23, 29, 30, 38 y 39 años.

Operativo por narcomenudeo (foto Policía de Entre Ríos)

Durante la identificación, uno de los hombres arrojó un envoltorio de nylon que contenía 19 bochitas de marihuana. Al continuar con la requisa preventiva, se constató que otros de los involucrados llevaban un morral con un teléfono celular, dos billeteras de color negro con documentación y la suma de 41.700 pesos.

Asimismo, en un segundo morral se hallaron 78.000 pesos en efectivo, 22 bochas de cocaína y otras nueve bochitas de la misma sustancia estupefaciente.

Operativo por narcomenudeo (foto Policía de Entre Ríos)

Ante esta situación, se dio intervención al personal de la División Drogas Peligrosas, que realizó los correspondientes tests de campo. Los resultados arrojaron positivo para cocaína, con un peso total de 12,1 gramos, y para marihuana, con un peso aproximado de 30 gramos.

Con los resultados confirmados, la autoridad judicial dispuso la detención de los cinco masculinos y el secuestro de la totalidad del material estupefaciente, dinero y elementos vinculados a la causa. Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia para continuar con la investigación.

Más noticias