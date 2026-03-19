Docentes y estudiantes universitarios reclamaron por mayor financiamiento en Oro Verde

REDACCIÓN ELONCE
Realizaron una semaforeada y asamblea para exigir el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. “El cumplimiento de esa ley no es una opción, el Gobierno tiene que cumplirla", apuntaron a Elonce. Advirtieron a Elonce sobre el impacto en la educación superior por la crisis presupuestaria
Docentes y estudiantes universitarios realizaron una protesta en el acceso a la localidad de Oro Verde, sobre ruta provincial 11, donde llevaron adelante una “semaforeada” y posterior asamblea, para visibilizar el reclamo por el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. La medida se enmarcó en una semana de paro convocada a nivel nacional por gremios docentes y no docentes.
Al respecto, el decano de la Facultad de Ingeniería de la UNER, Diego Campana, explicó a Elonce que el reclamo apunta a que se cumpla la ley de financiamiento universitario, aprobada en reiteradas oportunidades por el Congreso de la Nación: “El cumplimiento de esa ley no es una opción, el Gobierno tiene que cumplirla, porque es super necesario para que el sistema universitario científico tecnológico comience a funcionar realmente con normalidad”, sostuvo.
Impacto en el sistema educativo
“Hoy estamos atravesando una situación presupuestaria realmente muy compleja, que afecta a los proyectos de investigación, de extensión y al sistema de becas, que se encuentra en una crisis muy profunda, más allá de la cuestión salarial. Lo que intentamos explicar es que no se trata solo de un reclamo por ingresos, sino de que el sistema en su conjunto está llegando a un límite en el que ya no podrá sostener la calidad que esperamos, tanto en la enseñanza como en la investigación, la extensión y los servicios de vinculación con el medio socioproductivo”, fundamentó el decano.
Y agregó: “Se trata de una crisis muy compleja que ya se está evidenciando, con numerosas renuncias dentro del sistema docente y con jóvenes profesionales que pierden la motivación para continuar. Esto implica que el problema no solo es actual, sino que también se proyectará en los próximos años”.
"Entre 150 y 200 trabajadores de la UNER ya no están"
Por su parte el docente de la Facultad de Ingeniería, Fernando Sassetti, expuso: “Desde hace tiempo venimos reclamando por el presupuesto universitario. Hubo dos instancias en el Congreso en las que se aprobó un presupuesto para el sistema universitario nacional que, sin embargo, no está siendo cumplido por el gobierno nacional y que incluso cuenta con un fallo judicial que ordena su aplicación y eso permitiría recomponer salarios y mejorar el financiamiento".
"En ese marco, la actividad de hoy tiene como objetivo visibilizar esta situación de incumplimiento, en el contexto de una semana de paro en todo el sistema universitario”, sostuvo el profesor universitario.
“Hace ya dos años que venimos padeciendo la pérdida de compañeros de trabajo. Los bajos salarios provocaron que entre 150 y 200 trabajadores de la Universidad Nacional de Entre Ríos ya no estén, lo que representa una pérdida significativa para la institución y para el sistema científico y tecnológico. Además, hoy no hay convocatorias para financiar proyectos de investigación y extensión como ocurría en el pasado, lo que complejiza la función de la universidad pública, que atraviesa un fuerte ahogo presupuestario. A esto se suma que, con los salarios actuales, muchos docentes deben recurrir al pluriempleo para poder sostenerse, lo que impacta directamente en la calidad de la educación y en la formación de los futuros profesionales”, alertó Sassetti.
Preocupación de los estudiantes
“Para los estudiantes es una situación compleja, porque el paro no solo interrumpe las clases, sino que también plantea un problema a futuro: ¿quién va a querer ser docente si los salarios son bajos y no permiten sostenerse? Los próximos docentes surgirán de nosotros mismos cuando nos recibamos, y si las condiciones no son adecuadas, eso se verá afectado", indicó Micaela Bergamaschi, del Centro de Estudiantes de la Facultad.
Y completó: "Por eso considero importante convocar a mis compañeros, no solo de Oro Verde sino de todas las universidades, a participar de las movilizaciones y de las asambleas, a expresar sus opiniones. Es la mejor forma de reclamar que el gobierno destine los recursos que la ley establece para la universidad y poder garantizar la continuidad de las clases, la formación profesional y el objetivo final de quienes accedemos a la educación superior”.
Lucas, estudiante de la carrera de Bioingeniería de Oro Verde, también dio cuenta de los motivos por los que se encontraba en la asamblea universitaria: “Después de haber atravesado toda la carrera, me quedan muchos recuerdos de cosas que no pudimos hacer por falta de insumos, de laboratorios que hubo que resignar porque no estaban los materiales necesarios. Incluso los propios profesores nos transmiten esa necesidad de mejorar las condiciones”, contó.
Y continuó: “Hoy existe una ley que fue aprobada por Diputados y Senadores, que incluso superó un veto, y que reconoce justamente estas problemáticas: la necesidad de contar con espacios de calidad para aprender y formar mejores profesionales. Por eso resulta muy duro que no se esté cumpliendo”.
“Uno está todos los días estudiando, poniendo el esfuerzo, y muchas veces recibe como respuesta que determinadas prácticas no se pueden realizar porque faltan insumos básicos”, lamentó el universitario.
“Cuando uno delega en el Parlamento la sanción de leyes, confía en que luego se van a implementar. Pero cuando eso no ocurre, surgen estas situaciones: hay que salir a reclamar algo que ya es ley. Por eso, como ciudadano y como estudiante, siento que no hay otra forma de hacer que esto suceda que manifestarse”, argumentó.