Accidente en la Autovía N12: un hombre resultó lesionado tras perder el control y salir de la ruta

Un siniestro vial se registró este domingo al mediodía sobre la Autovía N12, a la altura del kilómetro 141, en sentido Entre Ríos–Buenos Aires, donde un automóvil despistó y terminó impactando contra un alambrado y un árbol. El hecho dejó como saldo al conductor con lesiones y motivó un importante despliegue de equipos de emergencia.

De acuerdo a la información oficial, el vehículo involucrado fue una camioneta Hyundai, conducida por un hombre mayor de edad, quien viajaba acompañado por su nieto. Ambos tendrían domicilio en la ciudad de Chajarí y se dirigían hacia territorio bonaerense al momento del incidente.

El episodio ocurrió alrededor de las 12, en un tramo de circulación habitual para quienes conectan el sur entrerriano con la provincia de Buenos Aires.

Cómo se habría producido el despiste

Según los primeros datos recabados en el lugar, el rodado habría sufrido el reventón de un neumático trasero, situación que habría provocado la pérdida de control. A partir de allí, el vehículo salió de la calzada y terminó su recorrido fuera del asfalto, colisionando contra el cerco perimetral y posteriormente contra un árbol.

Producto del impacto, el conductor resultó con lesiones y debió recibir asistencia médica. En tanto, el acompañante no presentaría heridas de consideración.

Las causas precisas del hecho serán materia de las actuaciones correspondientes.

Accidente Autovía N°12. Foto: Bomberos Ceibas.

Amplio operativo de asistencia

En el lugar trabajó una dotación de Bomberos Voluntarios de Ceibas, que arribó a bordo del móvil 24 para colaborar con la seguridad de la escena y las primeras tareas de auxilio.

También intervino personal policial local, efectivos de Gendarmería Nacional Argentina con asiento vial en Ceibas, ambulancia del Hospital Eva Duarte de Ceibas y móviles del concesionario vial para ordenar el tránsito.

El conductor fue trasladado posteriormente al Hospital Centenario de Gualeguaychú para una evaluación más compleja. Tras asegurar el sector y aguardar el auxilio mecánico para retirar el rodado, los bomberos regresaron al cuartel cerca de las 13.44.

El tránsito en la Autovía N°12 no permaneció interrumpido, aunque se registraron demoras momentáneas mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y remoción del vehículo.