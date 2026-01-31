Se produjo un vuelco tras colisión entre dos vehículos en la Autovía Artigas

Colisión y vuelco. Se registró un accidente vial en la Autovía José Gervasio Artigas, a la altura del kilómetro 275, que demandó la intervención del personal policial de la Comisaría La Criolla.

El hecho, ocurrido este sábado alrededor de las 9, involucró a dos vehículos que circulaban en sentido norte–sur y generó preocupación entre los conductores que transitaban por la zona.

Según la información oficial, por causas que aún se tratan de establecer, una camioneta Toyota que se desplazaba por el carril oeste colisionó en su lateral izquierdo con una Chevrolet Tracker que avanzaba en el mismo sentido de circulación. El impacto se produjo de manera violenta y alteró de forma repentina la estabilidad de uno de los rodados.

Como consecuencia directa de la colisión, la Toyota perdió el control, salió de su trayectoria y terminó volcando sobre la autovía.

Investigación y asistencia en el lugar

Tras el vuelco, los ocupantes de la camioneta debieron recibir asistencia. El conductor del vehículo, de 39 años, y su acompañante, de 27, resultaron con lesiones producto del impacto y el posterior vuelco.

En tanto, el conductor de la Chevrolet Tracker, un hombre de 37 años, no presentó heridas, de acuerdo a lo constatado por el personal interviniente. A pesar de no sufrir lesiones físicas, el conductor permaneció en el lugar mientras se desarrollaban las actuaciones correspondientes.

Efectivos policiales trabajaron en la zona para ordenar la circulación y llevar adelante las tareas de rigor. Se realizaron peritajes y relevamientos con el objetivo de determinar cómo se produjo el siniestro y establecer responsabilidades.