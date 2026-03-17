Accidente en la Ruta 18: un camión perdió el control y terminó volcado

Un camión volcó este martes por la mañana en la Ruta 18, a la altura del kilómetro 68, en jurisdicción cercana a Viale. El siniestro no dejó personas lesionadas, aunque generó un operativo de control y asistencia en el tránsito.

Según informó la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial, el vehículo involucrado es un camión Ford Cargo que transportaba pollos vivos con destino a la empresa Las Camelias.

El conductor tenía 60 años, domiciliado en la ciudad de Colón, en Entre Ríos. De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, el hombre no sufrió heridas.

Cómo ocurrió el vuelco

El camión circulaba en sentido este a oeste por la Ruta 18 cuando, por motivos que se investigan, el conductor perdió el control del vehículo en un tramo recto de la carretera.

De acuerdo con las primeras hipótesis, el chofer podría haberse quedado dormido por algunos segundos mientras conducía, situación que habría provocado el vuelco del rodado.

Camión volcado en Ruta 18.

El camión terminó volcado a un costado de la calzada con la carga de pollos vivos que transportaba.

Operativo en la zona

Tras el hecho intervino personal del Puesto de Control Vial Paso Viale, que se dirigió al lugar para realizar las actuaciones correspondientes y asistir la circulación.

Los efectivos señalaron que el tránsito en la Ruta 18 se mantiene asistido y que, por el momento, no fue necesario realizar un corte total de la circulación.

Las autoridades continúan trabajando en el lugar para retirar el vehículo siniestrado y normalizar completamente la circulación en la zona.