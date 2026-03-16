Volcó un colectivo en Ruta 9 y más de 40 pasajeros resultaron heridos

Un colectivo de larga distancia volcó durante la madrugada de este lunes en la Ruta Nacional 9 y dejó más de 40 pasajeros heridos. El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 178, en cercanías de la localidad bonaerense de San Pedro, y obligó a desplegar un amplio operativo sanitario para asistir a las víctimas.

El micro había partido desde Villa Carlos Paz con destino a Mar del Plata y transportaba alrededor de 50 pasajeros. Por causas que todavía se investigan, el vehículo perdió el control y terminó volcado sobre el cantero central de la autovía.

Según los primeros testimonios de pasajeros, el vuelco del colectivo podría haber estado relacionado con la maniobra de otro vehículo que circulaba en la zona.

La hipótesis de un camión involucrado

De acuerdo con los primeros relatos recogidos tras el accidente por la Agencia NA, algunos pasajeros indicaron que un camión habría realizado una maniobra peligrosa momentos antes del vuelco.

Alejandro, uno de los viajeros que iba a bordo del colectivo, relató lo ocurrido en declaraciones a un medio radial local. “Veníamos de Carlos Paz e íbamos a Mar del Plata. El chofer y algunos que venían despiertos dijeron que un camión los encerró y por eso volcó”, explicó.

Colectivo volcado en Ruta 9. Foto: Agencia NA.

Esa versión forma parte de las primeras hipótesis que analizan los investigadores para reconstruir la mecánica del accidente. Sin embargo, las autoridades también evalúan otras variables, entre ellas la velocidad a la que circulaba el micro en el momento del siniestro.

Más de 40 heridos y un amplio operativo sanitario

Como consecuencia del vuelco del colectivo, más de 40 pasajeros resultaron heridos. La mayoría sufrió politraumatismos y fracturas en miembros superiores producto del fuerte impacto.

Uno de los lesionados debió ser operado de urgencia debido a la gravedad de las heridas, según se informó en las primeras horas posteriores al accidente.

Tras el siniestro, se desplegó un importante operativo sanitario para asistir a los pasajeros. Ambulancias de las localidades de Gobernador Castro, Río Tala y Santa Lucía participaron en el traslado de los heridos hacia el Hospital Municipal “Dr. Emilio Ruffa” de San Pedro.

Mientras continúan las pericias para determinar con precisión cómo ocurrió el vuelco del colectivo, las autoridades trabajan en la reconstrucción del hecho y en la identificación de todos los pasajeros que viajaban en el micro.