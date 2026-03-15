Tragedia en la Autovía Artigas: murió una bebita producto de un vuelco en Colón

La tragedia en la Autovía Artigas ocurrió durante la tarde de este domingo, alrededor de las 14:00, cuando un automóvil protagonizó un despiste seguido de un violento vuelco a la altura del kilómetro 167,5 de esa transitada vía de comunicación. El siniestro dejó como saldo el fallecimiento de una niña de un año y medio y dos personas heridas.

Según las primeras informaciones recabadas en el lugar, el vehículo involucrado es un Peugeot 207 que circulaba por la autovía cuando, por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control del rodado. Tras desviarse de la calzada, el automóvil dio varios tumbos y terminó detenido sobre la banquina.

El rodado era conducido por un joven de 22 años domiciliado en la ciudad de Gualeguaychú, quien viajaba acompañado por una mujer de 21 años y una niña de un año y medio. Como consecuencia del impacto y la violencia del vuelco, la menor perdió la vida en el lugar del hecho.

Investigación en marcha para determinar las causas

Personal policial, equipos de emergencia y peritos trabajaron intensamente en el lugar del siniestro para asistir a las víctimas y preservar la escena. Las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes con el objetivo de determinar las circunstancias que desencadenaron el trágico episodio.

El conductor del automóvil sufrió lesiones leves, mientras que la joven que lo acompañaba resultó con heridas de mayor consideración. Ambos fueron trasladados para recibir atención médica, donde permanecían bajo observación al cierre de esta edición.

En tanto, peritos accidentológicos realizaron las primeras diligencias en la zona del accidente. Entre los aspectos que se analizarán figuran el estado del vehículo, las condiciones de la calzada y la posible influencia de factores externos que hayan podido provocar la pérdida de control.