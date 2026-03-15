Triste desenlace: murió el menor que estaba internado y son cuatro las víctimas del choque en Ruta 127

Tragedia vial sobre Ruta 127. La comunidad de Bovril atraviesa horas de profundo dolor tras confirmarse este domingo por la tarde la muerte del menor que permanecía internado en grave estado luego del choque entre un vehículo y un camión ocurrido en la Ruta Nacional 127. Con su fallecimiento, ya son cuatro las víctimas fatales del trágico siniestro vial.

El adolescente, identificado como Bautista Landra, de 13 años, se encontraba internado en la unidad de Terapia Intensiva del Hospital San Roque, donde había sido trasladado tras el accidente ocurrido en cercanías de la localidad entrerriana.

La noticia fue confirmada por su tío, el dirigente radical Jorge Landra, quien comunicó con profundo pesar que su sobrino no logró recuperarse de las graves heridas sufridas en el choque. "Estoy sinceramente desvastado", escribió.

Lesiones graves y lucha por sobrevivir

Según se informó, Bautista Landra presentaba politraumatismos e inestabilidad hemodinámica, lesiones consideradas de carácter grave. Desde su ingreso al Hospital San Roque permanecía bajo cuidados intensivos mientras el equipo médico intentaba estabilizar su cuadro clínico.

Pese a los esfuerzos del personal de salud, el menor falleció durante la tarde de este domingo alrededor de las 15:30, agravando aún más el impacto de la tragedia que conmocionó a toda la región.

La confirmación de su muerte generó una profunda tristeza en la comunidad de Bovril, donde la familia es ampliamente conocida.

Una familia golpeada por la tragedia

En el accidente ya habían fallecido sus padres, Darío Gustavo Landra (57) y Analia Cristina Heit (43), además de su hermana Agostina Landra Heit (15). Viajaban en el vehículo que protagonizó el choque con un camión.

Con la muerte del menor, el saldo del accidente se elevó a cuatro víctimas fatales, profundizando el dolor de una comunidad que intenta asimilar el impacto de lo ocurrido.