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Sociedad Dolor en la comunidad de Bovril

Tragedia vial sobre Ruta 127: piden oraciones por la salud del niño que sobrevivió

Elonce accedió al último parte médico que da cuenta de la gravedad de las heridas que padeció el pequeño en el fatal siniestro. En redes sociales se replicó un pedido de oraciones por la pronta recuperación de Bautista.

15 de Marzo de 2026
Tragedia vial sobre Ruta 127
Tragedia vial sobre Ruta 127 Foto: redes sociales

REDACCIÓN ELONCE

Elonce accedió al último parte médico que da cuenta de la gravedad de las heridas que padeció el pequeño en el fatal siniestro. En redes sociales se replicó un pedido de oraciones por la pronta recuperación de Bautista.

El único sobreviviente a la tragedia vial sobre Ruta Nacional 127 es un niño de 13 años, quien permanece internado en el hospital materno infantil San Roque de Paraná.

 

De acuerdo al último parte médico de este domingo al que accedió Elonce, se trata de Bautista Landra, quien presenta politraumatismos e inestabilidad hemodinámica, lesiones consideradas de carácter grave; el pequeño se encuentra en la unidad de Terapia Intensiva del nosocomio.

 

Se recordará que en el accidente fallecieron sus padres, Darío Gustavo Landra (57) y Analia Cristina Heit (43), además de su hermana, Agostina Landra Heit (15).

 

La familia es oriunda de Bovril y, tras la tragedia que conmovió a la comunidad de esa localidad, se multiplicaron los mensajes de condolencias para con familiares y allegados a las víctimas.

Landra estaba al frente de Previsora del Norte S.R.L., y los vecinos solían acudir a él para pedir su colaboración con familias de la comunidad que no contaban con los medios para despedir a sus seres queridos. “Jamás recibí un `no´ como respuesta”, fue uno de los mensajes a los que accedió Elonce. “Siempre recibido de parte de él un mensaje de aliento para la gestión, para mí, para cada proyecto que llevábamos adelante en Villa Alcaraz”, indicó la vecina al agradecer “a Gustavo y a su familia por sus vidas, su solidaridad y su permanente apoyo”.

Gustavo Landra y su esposa Anal&iacute;a Heit, junto a su hija Agostina (foto redes sociales)
Gustavo Landra y su esposa Analía Heit, junto a su hija Agostina (foto redes sociales)

“Pido también a cada vecina y vecino una oración especial por su hijo más pequeño, quien se encuentra atravesando un delicado estado de salud después del accidente”, fue el mensaje que se replicó en redes sociales.

 

Pedidos de oración por la salud de Bautista

 

Elonce accedió a una cadena de oración por la salud de Bautista Landra Heit, sobreviviente del trágico accidente en la Ruta 127 donde perdió a su mamá, su papá y su hermanita.

Bautista Landra, sobreviviente a la tragedia vial sobre Ruta 127
Bautista Landra, sobreviviente a la tragedia vial sobre Ruta 127

 

Hoy Bautista está en estado crítico y luchando por su vida.

Por eso queremos pedir algo simple pero muy poderoso: un minuto de oración por él.

No importa en qué creas. Solo regalale un pensamiento, una oración o una luz para que tenga fuerzas para salir adelante.

Que Bautista sienta que no está solo. Que miles de corazones lo estamos abrazando en este momento tan difícil.

 

Uno de sus tios había definido a Bautista como “gran colaborador en el campo” y resaltó, además, “una voluntad inquebrantable, para hacer tareas rurales”. “No hay frío, ni calor que lo detenga”, había posteado Jorge Landra, quien es conocido en el ámbito político por integrar el Comité Provincial de la Unión Cívica Radical (UCR).

Bautista Landra, sobreviviente a la tragedia vial sobre Ruta 127
Bautista Landra, sobreviviente a la tragedia vial sobre Ruta 127

Sobre el accidente

 

El siniestro vial se registró en la noche de este sábado a la altura del kilómetro 117 de la Ruta Nacional 127, en cercanías a la localidad de Bovril, pero el lugar pertenece jurisdiccionalmente al departamento Villaguay.

 

Fuentes policiales confirmaron que la colisión se produjo entre una camioneta Renault Duster que circulaba en sentido Oeste–Este y un camión Mercedes Benz con acoplado cargado con trigo, cuyo conductor habría ingresado a la ruta desde una planta cerealera ubicada sobre la calzada Sur con dirección hacia la ciudad de Paraná.

Por disposición de la fiscal interviniente se dio intervención a personal de la División Policía Científica. Los especialistas realizaron pericias en el lugar del siniestro para determinar la mecánica del accidente. Además, se dispuso la aprehensión del conductor del camión y su traslado a la Jefatura Departamental Villaguay mientras continúan las actuaciones judiciales.

 

El conductor del camión fue sometido a un test de alcoholemia y el resultado del test fue negativo, según informaron fuentes policiales.

 

Las autoridades continúan con la investigación para determinar las circunstancias en que se produjo el accidente. Las pericias realizadas en el lugar serán clave para reconstruir la dinámica del choque.

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tragedia vial Bovril tragedia vial en Ruta 127
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