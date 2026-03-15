Tragedia vial sobre Ruta 127: identificaron a las víctimas fatales del choque

Identificaron a las víctimas fatales del siniestro vial registrado anoche sobre la Ruta Nacional 127, en cercanías a la localidad de Bovril. Se trata de Gustavo Landra, su esposa Analía Heit y una de las hijas menores del matrimonio -Agostina Landra- todos oriundos de Bovril.

El otro hijo de la pareja resultó gravemente herido y fue trasladado en ambulancia al Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, donde permanece internado bajo atención médica.

“La familia ha sufrido una tragedia. Ha fallecido mi hermano Gustavo Landra, su esposa Analía Heit y mi amada Agostina Landra; Bautista está en estado crítico”, expresó Jorge Landra, quien es conocido en el ámbito político por integrar el Comité Provincial de la Unión Cívica Radical (UCR).

Cómo ocurrió el accidente

El siniestro vial se registró en la noche de este sábado a la altura del kilómetro 117 de la Ruta Nacional 127, en cercanías a la localidad de Bovril, pero el lugar pertenece jurisdiccionalmente al departamento Villaguay.

Fuentes policiales confirmaron que la colisión se produjo entre una camioneta Renault Duster que circulaba en sentido Oeste–Este y un camión Mercedes Benz con acoplado cargado con trigo, cuyo conductor habría ingresado a la ruta desde una planta cerealera ubicada sobre la calzada Sur con dirección hacia la ciudad de Paraná.

Gustavo Landra y su esposa Analía Heit, junto a sus hijos (foto redes sociales)

Por disposición de la fiscal interviniente se dio intervención a personal de la División Policía Científica. Los especialistas realizaron pericias en el lugar del siniestro para determinar la mecánica del accidente. Además, se dispuso la aprehensión del conductor del camión y su traslado a la Jefatura Departamental Villaguay mientras continúan las actuaciones judiciales.

El conductor del camión fue sometido a un test de alcoholemia y el resultado del test fue negativo, según informaron fuentes policiales. El examen fue realizado por personal del Puesto de Control Vial Federal.

En el procedimiento participaron efectivos de las jefaturas departamentales de Villaguay y La Paz. También intervino personal de la División Operaciones y Seguridad Pública, Comisaría Mojones Norte, Comisaría Bovril y División Policía Científica.

Tragedia vial sobre Ruta 127 (foto La Departamental Noticias)

Las autoridades continúan con la investigación para determinar las circunstancias en que se produjo el accidente. Las pericias realizadas en el lugar serán clave para reconstruir la dinámica del choque.

Mientras tanto, la comunidad de Bovril permanece conmocionada por la tragedia que afectó a la familia Landra.