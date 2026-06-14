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Espectáculos Tragedia en Río de Janeiro

Murió el youtuber argentino Gaspi en un accidente de helicópteros en Brasil

Las autoridades brasileñas confirmaron que el influencer argentino Gaspar Prim Díaz falleció en el accidente aéreo que dejó seis muertos. Entre las víctimas también se encontraba un productor audiovisual argentino.

14 de Junio de 2026
Fallece el youtuber argentino Gaspi.
Fallece el youtuber argentino Gaspi.

Las autoridades brasileñas confirmaron que el influencer argentino Gaspar Prim Díaz falleció en el accidente aéreo que dejó seis muertos. Entre las víctimas también se encontraba un productor audiovisual argentino.

El influencer argentino Gaspi figura entre las seis víctimas fatales que dejó el choque de dos helicópteros ocurrido este domingo por la mañana en Río de Janeiro, Brasil. La tragedia también provocó la muerte de otro ciudadano argentino, identificado como el productor audiovisual Lucas Vignale.

 

Según informaron autoridades brasileñas, el accidente ocurrió en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, cuando las dos aeronaves colisionaron en pleno vuelo y se precipitaron a tierra en distintos puntos de la ciudad.

 

La confirmación de la muerte de Gaspi, cuyo nombre real era Gaspar Prim Díaz, generó una fuerte conmoción entre sus seguidores y en el mundo digital argentino.

 

 

Quiénes son las víctimas argentinas

 

De acuerdo con la información difundida por medios brasileños, además de Gaspi, entre los fallecidos se encontraba Lucas Vignale, productor audiovisual que había trabajado junto al influencer en distintos proyectos durante los últimos años.

 

Vignale participó especialmente en contenidos vinculados a la preparación de Gaspi para su participación en la Velada del Año, el evento de boxeo organizado por Ibai Llanos.

 

Las autoridades también identificaron entre las víctimas al cantante estadounidense Oliver Tree, quien se encontraba realizando una gira por Latinoamérica.

 

Cómo ocurrió el accidente

 

El choque se produjo cerca de las 8.59 de la mañana, hora local. Según los reportes oficiales, una de las aeronaves cayó sobre el estacionamiento de un complejo comercial y provocó un incendio de grandes dimensiones.

 

Las llamas alcanzaron una estación de carga y destruyeron alrededor de veinte vehículos eléctricos que se encontraban estacionados en el lugar.

El segundo helicóptero se precipitó a unos cien metros de distancia, mientras los equipos de emergencia trabajaban para controlar el fuego y asegurar la zona.

 

 

Conmoción por la muerte de Gaspi

 

Gaspi era uno de los creadores de contenido más populares de Argentina y acumulaba más de 2,8 millones de seguidores en Instagram.

 

Su crecimiento en redes sociales estuvo marcado por videos de humor, entrevistas y contenidos virales que le permitieron construir una amplia comunidad de seguidores.

Temas:

Gaspi Accidente Brasil helicóptero
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