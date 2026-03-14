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Choque fatal en la ruta 127: murieron dos adultos y un menor cerca de Bovril

Un choque frontal en la ruta 127 ocurrido este sábado por la noche en cercanías de Bovril dejó como saldo tres personas fallecidas —dos adultos y un menor— y otro herido de gravedad que fue trasladado a Paraná.

14 de Marzo de 2026
Los vehículos que chocaron en Ruta 127.
Los vehículos que chocaron en Ruta 127. Foto: La Departamental Noticias.

Un choque frontal en la ruta 127 ocurrido este sábado por la noche en cercanías de Bovril dejó como saldo tres personas fallecidas —dos adultos y un menor— y otro herido de gravedad que fue trasladado a Paraná.

Un choque frontal en la ruta 127 provocó una tragedia este sábado por la noche en el departamento La Paz, en Entre Ríos. El siniestro vial ocurrió en cercanías de la planta de silos de la ciudad de Bovril y dejó como saldo tres víctimas fatales y un herido de gravedad.

 

 

Según la información preliminar, el accidente se produjo cuando un camión y una camioneta Renault Duster colisionaron de frente por causas que aún se encuentran bajo investigación. El impacto fue de gran magnitud y afectó a una familia que viajaba en el vehículo de menor porte.

 

Foto: La Departamental Noticias.
Foto: La Departamental Noticias.

 

Las primeras informaciones indicaron que en la camioneta se trasladaban cuatro personas, integrantes de una familia oriunda de Bovril: un matrimonio y sus dos hijos. Como consecuencia del violento choque, dos adultos y uno de los menores perdieron la vida en el lugar.

 

Un sobreviviente fue trasladado de urgencia

 

El cuarto ocupante del vehículo, el otro menor de la familia, resultó gravemente herido y debió ser trasladado de urgencia a un centro de salud en la ciudad de Paraná para recibir atención médica especializada.

 

Foto: La Departamental Noticias.
Foto: La Departamental Noticias.

 

El siniestro movilizó rápidamente a las autoridades locales y a los servicios de emergencia. Personal policial llegó al lugar minutos después del impacto para asegurar la zona y comenzar con las primeras actuaciones.

 

También intervinieron equipos de Bomberos Voluntarios y personal sanitario, quienes trabajaron intensamente para asistir a los involucrados y colaborar con las tareas de rescate.

 

Temas:

Choque fatal ruta 127 Bovril
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