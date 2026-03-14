Supuesto plan criminal: mantienen medidas en prisión para Tavi Celis y amplían beneficios

REDACCIÓN ELONCE
La Justicia federal resolvió mantener a Daniel “Tavi” Celis y a su hijo en una celda especial por motivos de seguridad. No obstante, el tribunal habilitó recreos, más tiempo de visitas familiares y el ingreso de una heladera en la unidad penal.
Las medidas de seguridad para Tavi Celis fueron ratificadas por el Tribunal Oral Federal de Paraná, que resolvió mantener al condenado por narcotráfico alojado en una celda especial junto a su hijo dentro de la Unidad Penal N°1 de Paraná, aunque dispuso ampliar algunos beneficios durante su detención.
Celis continuará bajo un régimen diferenciado dentro del establecimiento penitenciario por cuestiones de seguridad, luego de haber denunciado un presunto plan criminal que incluía amenazas contra funcionarios judiciales y políticos.
Según la resolución judicial, el interno no será trasladado a un pabellón común, tal como había solicitado su defensa, pero sí se le habilitarán nuevas condiciones de detención que buscan mejorar su situación dentro del penal.
Denuncia que originó el esquema de seguridad
Daniel “Tavi” Celis fue quien denunció ante el fiscal federal de Gualeguaychú, Pedro Rebollo, la existencia de un supuesto plan criminal impulsado por Leonardo Airaldi para asesinar a distintos funcionarios.
Entre los posibles objetivos mencionados en esa denuncia figuraban el juez federal Leandro Ríos, el fiscal federal José Ignacio Candioti y el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia.
Posteriormente, otros dos internos de la Unidad Penal N°9 de Gualeguaychú declararon como testigos y señalaron que Airaldi habría intentado contratar sicarios provenientes de Uruguay para concretar esos ataques.
Traslado y condiciones de detención en Paraná
A raíz de esa denuncia, Celis fue trasladado nuevamente a la Unidad Penal N°1 de Paraná por razones de seguridad. Sin embargo, el traslado no implicó su ingreso a un pabellón común sino su alojamiento en una celda especial.
En ese espacio permanece junto a su hijo, Teuco Román Celis, también detenido en el marco de causas vinculadas al narcotráfico.
A través de su abogado defensor, Augusto Lafferriere, el condenado había solicitado que se modificaran sus condiciones de alojamiento y que se lo trasladara a un pabellón general dentro del penal.
Resolución del Tribunal Oral Federal
El Tribunal Oral Federal de Paraná resolvió rechazar ese pedido y dispuso que Celis continúe alojado en la celda especial en la que permanece actualmente.
En el fallo se indicó que la medida busca garantizar las condiciones de seguridad solicitadas por el propio interno y que, según el análisis realizado por el tribunal, no existe dentro del establecimiento otro espacio que permita brindar el nivel de protección requerido.
Además, los jueces aclararon que el lugar donde se encuentra alojado no constituye una celda de aislamiento, sino un espacio destinado a preservar la seguridad del detenido.
Nuevos beneficios durante la detención
Aunque rechazó el traslado a un pabellón común, la Justicia accedió a otros planteos presentados por la defensa. En ese sentido, la resolución establece que Celis podrá contar con dos recreos diarios, uno por la mañana y otro por la tarde, en igualdad de condiciones que el resto de los internos del penal.
También se dispuso ampliar el tiempo de visitas personales con su grupo familiar y autorizar el ingreso de una heladera dentro de la celda para conservar alimentos, publicó Análisis.
De esta manera, el tribunal resolvió mantener el esquema de protección para Daniel “Tavi” Celis y su hijo, al mismo tiempo que habilitó mejoras en las condiciones de detención, en una causa que continúa generando repercusiones por las graves denuncias vinculadas al narcotráfico y a presuntas amenazas contra funcionarios judiciales y políticos.