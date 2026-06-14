Victoria suspendió por 100 días las habilitaciones de nuevos polirrubros y bazares

El Concejo Deliberante de Victoria aprobó una ordenanza que suspende por 100 días corridos el otorgamiento de habilitaciones comerciales para nuevos establecimientos de gran superficie dedicados a los rubros de bazar y polirrubro.

La iniciativa surgió a partir del planteo realizado por comerciantes tradicionales de la ciudad, quienes manifestaron su preocupación por el impacto que podría generar la instalación de nuevos negocios de gran escala.

La medida fue impulsada por la concejal Bettina Zabala y obtuvo el respaldo mayoritario del cuerpo legislativo local.

Qué establece la ordenanza

La normativa suspende temporalmente la habilitación de nuevos establecimientos comerciales con superficies iguales o superiores a 200 metros cuadrados que funcionen bajo las modalidades de “Polirrubro” o “Bazar”.

De esta manera, durante poco más de tres meses no podrán autorizarse nuevas aperturas de este tipo de locales en Victoria.

Imagen ilustrativa

Según explicó APF, la decisión busca generar un período de análisis para evaluar alternativas que permitan equilibrar el desarrollo comercial de la ciudad.

El debate se instaló luego de que comerciantes locales expresaran su preocupación por la llegada de inversiones de gran escala, especialmente vinculadas a capitales extranjeros.

El reclamo de los comerciantes

Los comerciantes que impulsaron el pedido sostienen que atraviesan un contexto económico complejo y que la competencia con grandes superficies comerciales resulta cada vez más difícil.

Entre los argumentos planteados señalaron que los costos operativos, las tasas municipales y la caída del consumo afectan la rentabilidad de los negocios tradicionales.

Concejo Deliberante de Victoria.

Además, advirtieron sobre las diferencias de precios que pueden ofrecer algunos establecimientos de gran tamaño, particularmente en rubros como el textil y artículos para el hogar.

Según expresaron, esta situación podría poner en riesgo la continuidad de emprendimientos históricos y las fuentes de trabajo que generan en Victoria.

Buscan alternativas para el futuro

Durante el tratamiento del proyecto también se discutió la posibilidad de avanzar en soluciones que contemplen tanto la protección del comercio local como el acceso de los consumidores a precios competitivos.

Algunos concejales consideraron que una prohibición definitiva no era la mejor alternativa y optaron por una suspensión temporal mientras se analizan distintas opciones.

Entre las propuestas que comenzaron a evaluarse figura la posibilidad de habilitar este tipo de emprendimientos fuera del radio céntrico delimitado por los bulevares de la ciudad.