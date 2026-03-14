Un hombre estaba acostado sobre las vías y el maquinista logró frenar el tren a centímetros

REDACCIÓN ELONCE
Un hombre fue encontrado recostado sobre las vías ferroviarias y el conductor de una formación logró frenar a centímetros. El episodio ocurrió durante la tarde y el hombre fue trasladado al hospital sin heridas graves.
Un hombre acostado sobre las vías en Chajarí generó un episodio de extrema tensión este viernes por la tarde, cuando el maquinista de una formación ferroviaria logró detener el tren a escasos centímetros de una persona que se encontraba recostada sobre los durmientes.
El hecho ocurrió minutos antes de las 16 en la intersección de las vías del Ferrocarril General Urquiza con la avenida 1° de Mayo, en la ciudad de Chajarí, departamento Federación. En ese momento, el tren circulaba normalmente por el sector cuando el conductor advirtió una situación inesperada sobre la traza ferroviaria.
Según se informó, el maquinista —un hombre de 37 años domiciliado en Monte Caseros— alcanzó a divisar a la distancia a una persona que estaba acostada sobre las vías y reaccionó de inmediato accionando el sistema de frenos de la formación.
Intervención médica y traslado al hospital
La rápida maniobra permitió detener el tren a escasos centímetros del cuerpo de un hombre de 50 años domiciliado en Chajarí, evitando así una tragedia. De acuerdo con las primeras informaciones, la persona se encontraba en estado de ebriedad y habría caído sobre las vías, quedando acostado sin advertir la proximidad del tren que se aproximaba.
Tras el episodio se solicitó la presencia de una ambulancia del Hospital Santa Rosa. El personal médico trasladó al hombre al centro de salud para su evaluación y atención, confirmándose posteriormente que no presentaba lesiones de gravedad.
Preocupación entre vecinos por el incidente
El episodio generó preocupación entre vecinos y personas que circulaban por el sector, debido al riesgo que representaba la situación, publicó Tal Cual Chajarí.
Sin embargo, gracias a la rápida reacción del maquinista y al funcionamiento del sistema de frenado del tren, el incidente no pasó a mayores y el hombre logró ser asistido sin sufrir consecuencias graves.
El hecho quedó registrado como un episodio que pudo haber terminado en tragedia, pero que finalmente concluyó sin víctimas.