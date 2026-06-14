Pronostican heladas y frío polar con mínimas muy bajas para lo que resta del fin de semana largo

El ingreso de aire polar ya se siente este domingo en la zona central de Argentina, entre el norte de la Patagonia y la región Pampeana. Según indicaron especialistas, un centro de alta presión estabilizó las condiciones de tiempo y los cielos se despejaron, favoreciendo un fuerte enfriamiento en esta última noche.

Las heladas vuelven a decir presentes en forma generalizada en estas regiones con registros típicos entre -5 y 0 °C, y también destacan sensaciones térmicas muy bajas por efecto del viento, con reportes por ejemplo de casi 10 °C bajo cero en Bariloche o 9°C bajo cero en Bahía Blanca.

En tanto, este domingo en Paraná el cielo se presenta mayormente nublado con temperaturas que rondarán entre los 6 y 12°C con vientos leves del sudeste.

A las 7, el termómetro marcaba 6.3°C, pero debido a las condiciones meteorológicas, la sensación térmica es de apenas 2.3°C, pudo saber Elonce a través de los registros del Servicio Meteorológico Nacional.

Sin dudas que las bajas temperaturas darán la nota en el comienzo de esta segunda quincena de junio en el país. De hecho, para la capital entrerriana, se prevé una mínima de apenas 4°C para la semana que inicia con una máxima prevista en 15, cielo mayormente nublado y vientos leves del norte.

“Con el correr de la semana, se va perfilando una situación de ciclogénesis que tendrá su mayor impacto en el Litoral argentino, con precipitaciones que pueden llegar a ser destacadas. Finalmente, el próximo fin de semana llegaría con un nuevo y progresivo ingreso de aire frio al país para darle la bienvenida oficial al invierno 2026”, comunicó el meteorólogo Christian Garavaglia a Meteored.

Heladas en el comienzo de semana en gran parte de Argentina

La única alerta oficial del Servicio Meteorológico Nacional para este domingo se confina al extremo sur de Patagonia, en donde Islas Malvinas, Tierra del Fuego y el sur de Santa Cruz presentan un nivel amarillo por probables vientos fuertes del oeste con intensidades entre 40 y 60 km/h con ráfagas que pueden superar puntualmente los 100 km/h.

En el norte de la Patagonia, como así también La Pampa y Buenos Aires, dominará el ambiente seco y muy frío, con cielo despejado. Las heladas matinales en estas regiones darán paso luego a una tarde bastante fría para la época, con máximas en general entre 9 y 12 °C.

Con temperaturas similares, pero con cobertura nubosa parcial, se presentarán las regiones de Cuyo, Córdoba y el sur del Litoral, en tanto que la franja norte de Argentina tendrá este domingo cielos cubiertos o mayormente nublados, todavía con ambiente más templado y máximas de hasta 20 °C en el extremo norte.

Pronostican heladas para lo que resta del finde y la semana que comienza.-

Para el lunes el panorama meteorológico no cambiará demasiado a este domingo en las distintas regiones de Argentina. En el sur de Patagonia seguirán los fuertes vientos del cuadrante oeste con carácter de alerta, mientras que las heladas volverán a repetirse en el norte de la Patagonia, sur de Cuyo, La Pampa, Buenos Aires y también extendiéndose hacia el sur del Litoral.

En el norte argentino, el cielo seguirá muy cubierto, sin descartar algunas lloviznas débiles y aisladas en sectores como Jujuy, Salta y Tucumán.

El martes y miércoles, serán jornadas de transición en general en la República Argentina, en donde los fuertes vientos en el extremo sur, así como las bajas temperaturas en gran parte del país, irán cediendo. Poco a poco, en estas jornadas, el viento norte irá ganando protagonismo en el territorio nacional, templando el ambiente de la mano de un aumento considerable de la nubosidad en las distintas provincias.

Para Paraná, se anuncia cielo parcialmente nublado para el martes con temperaturas que rondarán entre los 9 y 17°C y vientos leves noroeste; mientras que para el miércoles se pronostica que las marcas térmicas rondarán entre los 8 y 19°C con vientos leves que rotarán al sudeste.

Probable ciclogénesis con lluvias y tormentas a partir del jueves 18

“Este patrón de tiempo frío y seco que caracterizará a gran parte del país en la primera mitad de la semana dará paso a condiciones más inestables y propensas a las precipitaciones a partir del jueves 18”, indicó Garavaglia. Y agregó: “Bajo la influencia de una masa de aire más húmedo y templado que irá ganando terreno desde el norte hacia el centro de Argentina, se produciría una ciclogénesis entre jueves y viernes que afectaría con lluvias y tormentas de variada intensidad especialmente las provincias del Litoral”.

El norte de Santa Fe, Chaco, Corrientes y el este de Formosa se posiciona como un sector del país que podría recibir más de 50 mm de lluvia en menos de 48 horas, con probables tormentas localmente fuertes.

Prevén una ciclogénesis para el jueves.-

Hacia el sur del Litoral, la provincia de Buenos Aires y Capital Federal, algunos modelos como el europeo también prevén precipitaciones de menor envergadura en estas jornadas, aunque otros modelos por el momento no siguen esta idea y simulan no más que un aumento temporario de nubosidad.

Para la capital entrerriana, según el Servicio Meteorólogo Nacional, se pronostican lluvias aisladas para la tarde noche con marcas térmicas que oscilarán entre los 9 y 18°C con vientos leves del noreste.

Llega más frío para el inicio oficial del invierno en Argentina

“Tras esta ciclogénesis para el cierre de la semana hábil, llegaría un fin de semana con ingreso de aire frío nuevamente al país”, anunció Garavaglia. Según explicó, “distintas simulaciones de pronóstico estiman el ingreso de una importante perturbación desde el Pacífico asociada a un frente frío, el cual iría recorriendo entre sábado y domingo desde la Patagonia hacia la franja central del país”.

Nevadas en la cordillera, lluvias aisladas en distintas provincias, y fundamentalmente un nuevo y generalizado descenso de temperaturas marcarían de esta forma el inicio formal del invierno 2026 en el país.