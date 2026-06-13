El invierno se asoma con el avance de un potente frente de aire frío

Durante el sábado, un potente frente de aire frío avanzará desde la Patagonia hasta ganar posición gradualmente en el centro del país, favoreciendo en primer lugar condiciones de nubosidad en aumento, impedir que el calor del sol comience a calentar el aire en la mañana y —por efecto de la rotación de vientos al sector sur a medida que avanza al nordeste—, favorecer la entrada de aire frío a lo largo del día, y aumentar la chance de precipitaciones desde la tarde.

El sábado comenzará relativamente tranquilo en el centro del país, pero por poco. Gradualmente y durante la mañana, el sudoeste bonaerense y La Pampa, el frente frío traerá lluvias débiles, rotación del viento al sur y ráfagas. Estas condiciones irán modificando las condiciones del tiempo en el resto del centro del país, donde la temperatura comenzará a caer con decisión a partir del mediodía. El frío llega para quedarse al menos 72 horas.

El norte del país, aún con nieblas matinales en el NEA y temperaturas más confortables, comenzará a tener aumento de nubosidad en la tarde, y una desmejoría gradual en las provincias del NOA.

Domingo y lunes: sol con heladas

El domingo y el lunes de este fin de semana largo se presentarán con cielos despejados, pero los rayos del sol no serán suficientes para compensar el frío que dejará la entrada de aire polar en el centro del país.

Zonas como el AMBA amanecerán con 3 a -1 °C. En la región pampeana, las mínimas estarán entre 0 y - 3 °C, lo mismo en Cuyo. Sobre las provincias mediterráneas, las mínimas serán entre 0 y 5 °C. Las máximas no pasarán de 10 u 11 °C en el centro de Argentina, y serán de entre 11 y 14 °C en las provincias centrales.

El lunes feriado el guión se repite: heladas al amanecer, con temperaturas entre -1 y hasta 5 °C en toda la región central, con una leve recuperación recién en la tarde, con máximas entre 11 y 14 °C gracias al viento del oeste. Sobre Córdoba y Cuyo, las máximas pueden alcanzar 15 a 16 °C por las condiciones de nubosidad escasa.

El eje del anticiclón se ubicará sobre Entre Ríos en la madrugada del lunes, lo que concentra las anomalías más frías sobre el Litoral, con heladas dispersas, en particular sobre territorio entrerriano.

En el norte argentino, el frío dirá presente el lunes, pero no tan riguroso: mínimas de 5 a 11 °C y máximas de 15 a 19 °C

El frío afloja desde el martes

Desde el martes el frío cede su paso, pero sin prisa. La segunda mitad de la semana traerá cielos con nubosidad variable y temperaturas que se acercan a valores más habituales del invierno, con máximas que, en el centro del país, vuelven a la franja de 14 a 19°C hacia el jueves.

El norte ya superará los 20 °C desde el martes, gracias a la circulación del noreste que permitirá la entrada de aire más cálido, en tanto que la Patagonia mantiene el ambiente invernal sin los extremos del fin de semana.

En cordillera, la nieve del viernes y el sábado puede complicar pasos fronterizos; en la costa atlántica —por si elegiste este destino para descansar este finde XL—, el sábado será muy ventoso. Abrigo de verdad, en todo caso.

El pronóstico para Paraná

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este sábado se pronostica una temperatura máxima de 17 grados y una mínima de 9 grados. Durante la tarde y la noche persistirían las probabilidades de lluvias, con valores que oscilarían entre el 10 y el 40 por ciento. Además, se prevén ráfagas de viento de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

El domingo marcaría el inicio de una mejora en las condiciones meteorológicas. Se espera una mínima de 6 grados y una máxima de 13, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de precipitaciones.

El ingreso de aire más frío se hará sentir con mayor intensidad el lunes, cuando el termómetro descendería hasta los 4 grados durante la mañana. La máxima alcanzaría los 15 grados y el cielo se mantendría con nubosidad variable.

Para el martes se anticipa una amplitud térmica más marcada, con una mínima de 9 grados y una máxima de 17. Las condiciones continuarían estables y sin lluvias.

Cómo seguirá la semana

De acuerdo con el reporte del SMN, el miércoles sería una de las jornadas más agradables de la semana, con temperaturas que oscilarían entre los 8 y los 19 grados.

El jueves se mantendría la tendencia, con una mínima de 9 grados y una máxima de 18, mientras que el viernes el ambiente sería algo menos frío durante la mañana, con una mínima de 12 grados y una máxima nuevamente de 18.

De esta manera, Paraná ingresaría en un período de tiempo estable, con cielo parcialmente nublado, ausencia de precipitaciones y mañanas frescas que anticipan características típicas de la temporada invernal.