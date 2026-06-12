"Anticiclón" se ubicará en Entre Ríos y pronostican bajas temperaturas: para qué día se esperan 2 grados de mínima

REDACCIÓN ELONCE
Un ingreso de aire frío provocará un marcado descenso de las temperaturas durante el fin de semana largo. Pronostican una mínima de 2 grados en Entre Ríos y presencia de heladas en algunos sectores de la provincia.
Anticiclón sobre Entre Ríos: prevén 2°C y heladas el lunes feriado. El frío seguirá ganando protagonismo en los próximos días en el centro del país. De acuerdo con el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas irán en descenso durante el fin de semana y se espera una de las mañanas más frías de la semana hacia mediados de junio.
El cambio de tiempo comenzará a sentirse desde este sábado, cuando un frente de aire frío avance desde la Patagonia hacia el centro del país. Este sistema provocará un descenso térmico significativo y dejará atrás las condiciones relativamente templadas que se registraron durante los últimos días.
Tras un viernes con temperaturas de entre 6 y 17 grados, el ingreso de aire polar hará caer los registros térmicos de manera sostenida. Los especialistas anticipan que el frío se instalará durante al menos 72 horas y tendrá su momento más intenso durante la madrugada del lunes.
Un frente frío cambiará las condiciones del tiempo
Las nieblas y neblinas que dominaron las primeras horas de la jornada en buena parte del centro argentino continuarán presentes, aunque el escenario meteorológico comenzará a modificarse rápidamente durante el sábado.
La llegada del frente frío favorecerá un aumento de la nubosidad y la rotación de los vientos al sector sur. Esta combinación impedirá que el sol logre calentar el ambiente durante la mañana y acelerará el ingreso de aire más frío a medida que avance la jornada.
Además, aumentará la probabilidad de precipitaciones aisladas durante la tarde del sábado en distintos puntos de la región central. Sin embargo, el fenómeno más relevante será el fuerte descenso de las temperaturas, que se profundizará durante la noche y las primeras horas del domingo.
Domingo y lunes: las jornadas más frías
Para el domingo se prevén cielos despejados y condiciones de estabilidad, aunque el ambiente seguirá siendo muy frío. Las temperaturas máximas apenas alcanzarían entre 11 y 14 grados en gran parte de las provincias centrales.
El lunes feriado repetirá prácticamente el mismo esquema meteorológico. Las heladas volverán a hacerse presentes durante el amanecer, con registros que oscilarán entre -1 y 5 grados en amplios sectores del centro del país.
En el caso de Entre Ríos, el Servicio Meteorológico Nacional prevé la temperatura más baja de la semana. La mínima alcanzaría los 2 grados durante la madrugada del lunes, mientras que la máxima rondaría los 13 grados. Tampoco se esperan precipitaciones y los vientos soplarían entre 7 y 12 kilómetros por hora del sector norte y noreste.
El anticiclón concentrará el frío sobre el Litoral
Los meteorólogos explican que una de las razones de este escenario es la ubicación del eje del anticiclón sobre Entre Ríos durante la madrugada del lunes. Esta configuración favorecerá la concentración de las anomalías térmicas más frías sobre el Litoral argentino, indicaron desde Meteored.
La presencia del sistema de alta presión permitirá noches más despejadas y una mayor pérdida de calor durante la madrugada, generando condiciones propicias para la formación de heladas dispersas en distintos puntos del territorio provincial.
El fenómeno será especialmente notorio en zonas rurales y áreas alejadas de los grandes centros urbanos, donde las temperaturas suelen descender con mayor intensidad durante episodios de aire polar.
Qué es un anticiclón y cómo influye en el clima
El meteorólogo Sergio Jalfin explicó en el programa “Moviendo el Avispero”, que se emite por Elonce Radio & Stream FM 98.7, que “un anticiclón es un sistema de alta presión que provoca ausencia de lluvias y condiciones de estabilidad”.
Este tipo de sistemas se caracteriza por el descenso del aire desde niveles superiores de la atmósfera hacia la superficie. Al descender, el aire se comprime y se calienta, dificultando la formación de nubes y favoreciendo jornadas con cielo despejado.
Por esa razón, los anticiclones suelen estar asociados con tiempo estable, ambiente seco, vientos débiles y bajas probabilidades de precipitaciones. En invierno, además, favorecen la ocurrencia de heladas y la persistencia de bancos de niebla durante las primeras horas del día.
Cuándo comenzará a mejorar el tiempo
De acuerdo con el pronóstico extendido, el frío comenzará a perder intensidad desde el martes, aunque el proceso será gradual. Las temperaturas seguirán siendo típicamente invernales, pero con registros más moderados.
Para el martes 16 de junio se prevé una mínima de 6 grados y una máxima de 17. El miércoles los valores oscilarían entre 7 y 15 grados, mientras que el jueves se esperan marcas de entre 9 y 17 grados.
La segunda mitad de la semana estará acompañada por nubosidad variable y una recuperación paulatina de las temperaturas máximas, que volverán a ubicarse dentro de los parámetros habituales para esta época del año. Sin embargo, el comienzo de la semana dejará una de las irrupciones de aire frío más importantes de junio, con Entre Ríos ubicada en el centro del fenómeno debido a la influencia directa del anticiclón.