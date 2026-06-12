Fin de semana largo con cambio de tiempo: anticipan frío intenso y posibles heladas en Entre Ríos

Dos centros de bajas presiones, un frente frío y otro en formación dominan la situación meteorológica en Argentina. Mientras uno de los ciclones afecta al noreste del país favoreciendo tormentas sobre Misiones, otro comienza a desarrollarse en el sur de Santa Cruz.

La presencia simultánea de estos sistemas genera escenarios muy diferentes según la región. El norte y el Litoral permanecen con abundante nubosidad, lluvias y tormentas aisladas, mientras que el centro del país recupera el sol tras varios días grises.

Esta mejora temporaria se explica porque la región central quedó ubicada entre dos frentes fríos, uno que ya avanzó hacia el norte y otro que comienza a organizarse sobre la Patagonia.

Antes de la llegada definitiva del aire frío, algunas regiones experimentarán un ascenso temporario de las temperaturas.

La circulación asociada a un centro de alta presión ubicado detrás del frente frío que avanzó hacia el norte favorecerá vientos del sector norte en la región central del país durante la mañana del viernes.

Este aumento térmico se hará sentir especialmente en el este de Neuquén, el norte de Río Negro, el centro y noroeste de La Pampa y el sudoeste de la provincia de Buenos Aires.

La vaguada en altura también favorecerá la formación de un nuevo frente frío en superficie sobre el norte de la Patagonia durante las primeras horas del viernes y será el protagonista del verdadero y ansiado cambio de masa de aire.

A medida que el ciclón comience a desplazarse hacia el este sobre el Atlántico Sur, su frente frío asociado avanzará gradualmente hacia el centro y posteriormente hacia el norte argentino.

En cuanto a las precipitaciones previstas para este viernes, durante la madrugada persistirá la probabilidad de tormentas sobre Misiones. Con el correr de las horas, serán más probables las lluvias débiles y aisladas en esa región.

Por otra parte, en el extremo norte de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, el centro y norte de Santa Fe, el norte de Córdoba, el este y sur de Santiago del Estero y el centro de Chaco podrían desarrollarse nieblas y neblinas.

De hecho rige un alerta violeta emitida por el Servicio Meteorológico Nacional que abarca toda la provincia de Entre Ríos, una zona de Santa Fe y Buenos Aires.

Cabe destacar que el sudoeste de Neuquén y el oeste de Río Negro permanecen bajo alerta naranja por nevadas fuertes durante las primeras horas del viernes.

El aire frío avanzará durante el fin de semana largo

Asociadas al avance del frente frío, las lluvias retornarán a la región central durante el sábado. Posteriormente, las precipitaciones se desplazarán hacia el norte durante la segunda mitad de la jornada.

Mientras tanto, las altas presiones comenzarán a ganar terreno por detrás del sistema frontal, favoreciendo a su paso una mejora gradual de las condiciones meteorológicas.

Durante la mañana del domingo, la probabilidad de lluvias quedará restringida al norte del país. En cambio, el centro argentino comenzará a sentir plenamente los efectos de las altas presiones.

Se espera una jornada con cielos mayormente despejados y elevada probabilidad de heladas, especialmente en el centro y oeste de Buenos Aires, noreste de La Pampa, sudeste de San Luis y sur de Córdoba.

La región cercana a Sierra de la Ventana podría registrar temperaturas cercanas a 4 °C bajo cero durante el amanecer del domingo.

A lo largo de la jornada, las temperaturas máximas en la zona central apenas alcanzarían valores próximos a los 10 °C. Solamente el extremo norte del país podría superar ligeramente los 20 °C.

Heladas en Entre Ríos

Durante la madrugada del lunes se registrarían las temperaturas más bajas y anómalas sobre la región del Litoral, coincidiendo con la ubicación del centro del anticiclón sobre el territorio nacional.

Incluso podrían registrarse heladas cerca del centro de altas presiones que se ubicaría sobre la provincia de Entre Ríos, según indica el sitio Meteored.

En contraste, sobre el noroeste argentino las temperaturas máximas comenzarían a recuperarse gradualmente gracias al establecimiento de una circulación de viento del noreste.

De esta manera, el próximo fin de semana largo presentaría un escenario muy diferente al actual, con un ambiente más frío, seco y estable en amplias regiones de Argentina.

Cómo estará el tiempo en Paraná

El pronóstico para la ciudad de Paraná indica que la capital entrerriana atravesará una seguidilla de jornadas estables, con mañanas frías, temperaturas mínimas que descenderán hasta los 2 grados y máximas que alcanzarán los 19 grados durante la próxima semana.

Según los datos difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las probabilidades de precipitaciones serán bajas y solo se prevén algunas lluvias aisladas durante el sábado.

Para este viernes se anticipa una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 19 grados. Durante la mañana y la tarde se registrarían condiciones de cielo parcialmente nublado, mientras que hacia la noche aumentaría la nubosidad. No se esperan lluvias y los vientos serán leves.

El sábado se presentará con una máxima de 17 grados y una mínima de 8. Será la jornada con mayor inestabilidad del período analizado, ya que el SMN previó probabilidades de precipitaciones de entre el 10 y el 40 por ciento durante la tarde. Además, podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Descenso de temperaturas durante el inicio de la semana

El domingo marcará el ingreso de aire más frío. La mínima descenderá hasta los 5 grados y la máxima alcanzará los 14. El cielo se mantendría entre parcialmente nublado y algo soleado, sin probabilidad de lluvias.

Las temperaturas continuarán en descenso el lunes, cuando se espera la mañana más fría del período. El pronóstico indicó una mínima de apenas 2 grados y una máxima de 13, con condiciones estables y predominio de cielo despejado o ligeramente nublado.

Para el martes, el tiempo se mantendría sin cambios significativos. La mínima ascendería a 8 grados y la máxima volvería a ubicarse en torno a los 17. Las probabilidades de precipitaciones seguirán siendo nulas.

Mejoran las condiciones hacia mediados de semana

De acuerdo con el informe del organismo nacional, el miércoles regresarán temperaturas más agradables durante la tarde. Se prevé una mínima de 10 grados y una máxima de 19, con cielo parcialmente nublado y vientos leves.

Finalmente, el jueves las marcas térmicas oscilarán entre los 9 y los 18 grados. El cielo permanecerá con nubosidad variable y no se esperan lluvias.

De esta manera, el pronóstico extendido para Paraná muestra una tendencia de estabilidad atmosférica, con mañanas frías típicas de junio, tardes templadas y escasas precipitaciones, en un contexto donde el invierno comenzará a hacerse sentir con mayor intensidad en la región.