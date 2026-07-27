La Joaqui publicó fotos desde la playa en medio de la crisis con Luck Ra

La Joaqui reapareció en sus redes sociales con una serie de fotografías desde la playa en medio de las versiones que indican que atraviesa una profunda crisis sentimental con Luck Ra. La artista no mencionó los rumores ni hizo referencias directas al cantante cordobés.

En las imágenes, la referente del RKT posó en traje de baño junto a una amiga durante una jornada de descanso. El álbum también incluyó fotografías tomadas dentro de una habitación y rápidamente acumuló miles de reacciones y comentarios de sus seguidores.

Si bien la publicación fue interpretada por algunos usuarios como una reacción frente a las versiones de separación, La Joaqui no acompañó las imágenes con ningún mensaje relacionado con su situación sentimental. Por ese motivo, el contenido no puede considerarse una confirmación del final de la pareja.

Qué se sabe sobre la supuesta crisis con Luck Ra

Las versiones comenzaron a tomar fuerza después de que en LAM aseguraran que los músicos llevan entre un mes y un mes y medio distanciados. Según lo expresado en el programa, Luck Ra habría sido quien decidió tomar distancia, mientras que ella todavía estaría intentando procesar la situación.

Otro de los indicios señalados fue la disminución de las interacciones públicas entre ambos. Los seguidores advirtieron que dejaron de publicar fotografías juntos y que el cantante ya no reacciona con la misma frecuencia al contenido compartido por la artista.

Durante una reciente transmisión realizada desde España, Luck Ra recibió numerosas consultas sobre La Joaqui, pero evitó responderlas. Su silencio alimentó las especulaciones, aunque tampoco representa una confirmación de las versiones difundidas durante los últimos días.

La ausencia de La Joaqui en su programa

La cantante tampoco participó de la última emisión de PLP, el ciclo de Luzu TV que integra junto a Flor Jazmín Peña, Anita Espósito y Evitta Luna. Antes del programa, explicó su ausencia mediante una historia de Instagram, pero no vinculó la decisión con su vida personal.

“Hola, mis amores. Hoy no estoy en el programa, pero quiero que vayan a ver a mis reinas para alegrarse el sábado”, escribió. El mensaje buscó acompañar a sus compañeras y no incluyó precisiones sobre los motivos por los que no formó parte de la transmisión.

Hasta el momento, ni La Joaqui ni Luck Ra comunicaron públicamente una separación. La ausencia de publicaciones compartidas, los cambios en sus interacciones y el silencio frente a las consultas sostienen los rumores, pero la situación sentimental de los artistas continúa sin confirmación oficial.