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Sociedad Actualización previsional

Nuevo aumento para la PUAM: cuánto pagará ANSES durante agosto

La prestación tendrá un incremento del 1,9% por la movilidad mensual y alcanzará los $335.787,76. Con la continuidad del bono extraordinario de $70.000, los titulares podrán recibir un ingreso total de $405.787,76 durante agosto.

27 de Julio de 2026
PUAM.
PUAM.

La prestación tendrá un incremento del 1,9% por la movilidad mensual y alcanzará los $335.787,76. Con la continuidad del bono extraordinario de $70.000, los titulares podrán recibir un ingreso total de $405.787,76 durante agosto.

La PUAM tendrá un nuevo aumento en agosto de 2026 como consecuencia de la actualización mensual de las jubilaciones y pensiones administradas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El haber base de esta prestación se ubicará en $335.787,76.

 

El incremento será del 1,9%, porcentaje correspondiente a la inflación de junio informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. La fórmula de movilidad vigente establece que las prestaciones previsionales se actualicen mensualmente según la variación del Índice de Precios al Consumidor registrada dos meses antes.

 

Además del haber actualizado, los beneficiarios recibirán el bono extraordinario de $70.000. De esta manera, el ingreso total previsto para agosto ascenderá a $405.787,76, siempre que se mantengan las condiciones establecidas para acceder al refuerzo.

 

 

Cuánto aumentará la PUAM en agosto

 

La PUAM equivale al 80% de la jubilación mínima. Con el ajuste de agosto, la prestación llegará a $335.787,76, mientras que el monto restante hasta alcanzar los $405.787,76 corresponderá al bono extraordinario.

 

El refuerzo de $70.000 no se incorpora de manera permanente al haber ni se utiliza como base para calcular los aumentos posteriores. Se trata de un pago adicional dispuesto para acompañar a quienes perciben los ingresos más bajos del sistema previsional.

 

 

En el caso de los titulares de la PUAM, el bono se acredita junto con la prestación mensual y no requiere una inscripción adicional. Las fechas de pago se organizarán según la terminación del DNI, de acuerdo con el calendario que comunique ANSES para agosto.

 

Quiénes pueden acceder a esta prestación

 

La Pensión Universal para el Adulto Mayor está destinada a personas de 65 años o más que no reúnen los aportes necesarios para obtener una jubilación ordinaria. Para solicitarla, no deben cobrar ni tener derecho a otra jubilación, pensión o retiro de carácter contributivo o no contributivo.

 

 

También deben cumplir las condiciones de residencia fijadas por ANSES y mantener su residencia en Argentina después de recibir la prestación. El organismo analiza la situación previsional de cada solicitante antes de aprobar el beneficio.

 

Además del ingreso mensual, los titulares de la PUAM acceden a cobertura médica mediante PAMI y pueden cobrar asignaciones familiares cuando corresponda. Los recibos, las fechas de cobro y la información de la prestación pueden consultarse mediante Mi ANSES o en las oficinas del organismo.

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