El jugador de Barracas Central, Gonzalo Morales fue acusado por su expareja de violencia

Karen Dinna acusó públicamente a Gonzalo Morales, futbolista de Barracas Central cuyo pase pertenece a Boca, de haber ejercido violencia física, psicológica y verbal durante los meses en los que convivieron. La joven difundió su relato durante la noche del domingo mediante una publicación en Instagram.

El descargo estuvo acompañado por fotografías en las que se observan hematomas en distintas partes de su cuerpo y capturas de conversaciones atribuidas al delantero y a su madre. En los mensajes, Dinna le recriminó al jugador una serie de presuntas agresiones y afirmó que llegó a sufrir lesiones en el rostro.

“Nunca imaginé tener que hacer público algo así. Me cuesta muchísimo escribir estas palabras y todavía siento miedo, vergüenza y dolor”, expresó al comenzar su publicación. Luego sostuvo que decidió hablar porque comprendió que “el silencio sólo protege a quien ejerce la violencia”.

El relato de Karen Dinna contra Gonzalo Morales

En su testimonio, la joven afirmó que Gonzalo Morales la habría tomado del cabello y del cuello, además de golpearla con puños y patadas. También aseguró que, en una oportunidad, el futbolista la amenazó con que no saldría con vida de su camioneta.

Dinna señaló que el delantero la encerraba con llave dentro de la vivienda cuando debía concurrir a los entrenamientos. Según explicó, el jugador presuntamente tomaba esa decisión por temor a que ella abandonara la casa mientras él no estaba.

Las pruebas contra Gonzalo Morales.

La joven también sostuvo que recibió intimidaciones cuando intentó acudir ante las autoridades. “Me decían que con plata se arregla todo, que nadie me iba a creer y que, si denunciaba, me iban a venir a buscar”, escribió. De acuerdo con su relato, esas presiones demoraron su decisión de contar lo ocurrido.

La denuncia formal todavía no fue confirmada

Al finalizar su publicación, Dinna aseguró que la presentación judicial ya había sido realizada. Sin embargo, hasta la mañana de este lunes no había podido confirmarse de manera independiente la existencia de una denuncia ante una fiscalía o una dependencia policial, según la información difundida sobre el caso.

Barracas Central emitió un comunicado institucional y manifestó su “más enérgico rechazo a toda forma de violencia de género”. El club señaló que se encuentra siguiendo la situación y que adoptará las medidas correspondientes cuando se confirme la presentación formal y pueda conocer las actuaciones.

Gonzalo Morales no había realizado declaraciones públicas sobre la acusación. El delantero se encuentra cedido en Barracas Central desde Boca hasta el 31 de diciembre y viene de marcar el gol del triunfo por 1-0 frente a River en el estadio Monumental, por la primera fecha del Torneo Clausura.