Prefectura pidió extremar las precauciones para navegar en Corrientes por la creciente del río Uruguay

La creciente extraordinaria del río Uruguay motivó una advertencia de la Prefectura Naval Argentina, que pidió extremar las medidas de seguridad durante la navegación debido al importante aumento del caudal y a la presencia de troncos, ramas y otros elementos flotantes que representan un serio riesgo para las embarcaciones. La recomendación fue emitida por la Prefectura de Zona Mocoretá y está dirigida especialmente a navegantes deportivos y a quienes desarrollan actividades náuticas en la región.

El incremento del nivel del río responde a las abundantes lluvias registradas en la cuenca, una situación que mantiene en alerta a distintos organismos de emergencia de la región.

Ante este escenario, la fuerza federal instó a navegar con extrema precaución mientras persistan las condiciones de creciente.

Recomiendan reducir la velocidad y evitar navegar de noche

Desde Prefectura explicaron que el aumento del caudal provoca el arrastre de una importante cantidad de troncos, ramas y otros residuos vegetales que pueden impactar contra las embarcaciones.

Por ese motivo, recomendaron navegar a velocidad reducida y mantener una observación permanente del entorno para detectar posibles obstáculos flotantes.

Además, desaconsejaron la navegación durante la noche debido a la escasa visibilidad, que dificulta advertir los objetos transportados por la corriente.

Según indicaron, esa combinación incrementa considerablemente el riesgo de accidentes sobre el río Uruguay.

Cómo evolucionan los niveles del río

La Prefectura también difundió el último informe hidrométrico correspondiente a este lunes, con las alturas registradas en distintos puertos de la cuenca.

Los datos muestran un comportamiento dispar, con algunos sectores en descenso y otros todavía en ascenso.

Las mediciones informadas fueron las siguientes:

-Garruchos: 11,75 metros (baja).

-Santo Tomé: 11,98 metros (baja).

-Alvear: 9,37 metros (crece).

-La Cruz: 9,21 metros (crece).

-Yapeyú: 8,54 metros (crece).

-Paso de los Libres: 7,96 metros (crece y permanece en alerta).

-Bonpland: 6,83 metros (crece).

-Monte Caseros: 5,62 metros (crece).

-Mocoretá: 7,76 metros (baja).

Las autoridades señalaron que el monitoreo continuará de manera permanente para evaluar la evolución de la creciente.

Piden respetar las recomendaciones

La fuerza federal insistió en la importancia de cumplir con todas las medidas preventivas mientras continúe el fenómeno hidrológico. El objetivo es minimizar los riesgos para quienes realizan actividades recreativas, deportivas o laborales sobre el río Uruguay.

También recordaron que la prevención resulta fundamental en este tipo de escenarios, donde las condiciones pueden modificarse rápidamente debido al comportamiento del caudal.

Defensa Civil se prepara para nuevas lluvias

En paralelo, el director de Defensa Civil de Corrientes, Bruno Lovinson, aseguró que la provincia mantiene activos los protocolos de prevención frente a la llegada de nuevas precipitaciones y posibles crecidas.

"Creo que estamos listos. Venimos desarrollando muy buena política de información, fundamentalmente en esta etapa de preparación", afirmó el funcionario.

Lovinson explicó que el organismo trabaja en forma coordinada con los municipios mediante sistemas de monitoreo y alerta temprana.

Alertas con hasta diez días de anticipación

El titular de Defensa Civil destacó que las herramientas disponibles permiten anticipar distintos escenarios meteorológicos con varios días de anticipación. "Tenemos un sistema de alerta temprana que nos permite avizorar entre siete, ocho y hasta diez días antes lo que va a suceder, y esto genera tiempo para esta etapa de preparación", señaló.

Además, recordó que la primera respuesta frente a una emergencia corresponde a cada municipio, aunque la Provincia dispone de recursos para asistir cuando la magnitud del evento lo requiera.

Mientras continúan las tareas de vigilancia sobre la evolución del río Uruguay, las autoridades reiteraron el llamado a la prudencia y pidieron respetar todas las recomendaciones para evitar accidentes durante la creciente.