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Internacionales Impactante registro en la frontera

Video: así avanzó el río Uruguay en la frontera brasilera antes de la crecida que afecta al Litoral

Las imágenes fueron registradas en Itapiranga, en el estado de Santa Catarina, a pocos kilómetros de Misiones. Comparan el mismo lugar durante la sequía de abril con la crecida de julio. El aumento del caudal genera complicaciones en la región.

24 de Julio de 2026
Crecida del río Uruguay: impactante video en Brasil.
Crecida del río Uruguay: impactante video en Brasil. Foto: (Redes).

Las imágenes fueron registradas en Itapiranga, en el estado de Santa Catarina, a pocos kilómetros de Misiones. Comparan el mismo lugar durante la sequía de abril con la crecida de julio. El aumento del caudal genera complicaciones en la región.

Crecida del río Uruguay. Un video registrado en la localidad brasileña de Itapiranga, en el estado de Santa Catarina, reflejó el impactante avance del río Uruguay en pocos meses y permitió dimensionar la magnitud de la creciente que ya afecta a distintos sectores del Litoral argentino, incluida la costa de Entre Ríos.

El material fue captado por el creador de contenido AeroClick en Barra do Macaco, donde el río Macaco Branco desemboca en el río Uruguay, a pocos kilómetros de la provincia de Misiones. Las imágenes comparan el mismo paisaje en abril de 2026, cuando predominaba una marcada sequía, con el registrado el 23 de julio, tras las intensas lluvias en la cuenca.

 

En la secuencia puede observarse cómo amplias superficies de piedra y sectores prácticamente sin agua quedaron completamente cubiertos por el caudal, evidenciando la transformación del paisaje en un corto período.

 

La creciente ya genera complicaciones

 

El incremento del nivel del río Uruguay provocó inundaciones y complicaciones en distintos puntos de la frontera entre Argentina y Brasil. Entre las consecuencias se registraron anegamientos en zonas costeras e interrupciones en algunos pasos fluviales.

 

El registro audiovisual se convirtió en un testimonio del cambio experimentado por el curso de agua y ayuda a comprender el alcance de la creciente que mantiene en alerta a localidades ribereñas de ambos países.

 

Temas:

Río Uruguay creciente crecida Brasil El Niño
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