Sancionaron a un camionero que cometió cinco infracciones al mismo tiempo en una autopista

El caso se registró durante uno de los operativos dinámicos que la ANSV.

Un camionero fue sancionado por cometer cinco infracciones de tránsito de manera simultánea durante un operativo de control realizado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) sobre la autopista Acceso Oeste.

El procedimiento se llevó a cabo a la altura del kilómetro 26, donde los agentes detectaron que el conductor circulaba por el carril rápido, una maniobra prohibida para los vehículos de transporte de cargas. De acuerdo con la normativa vigente, los camiones y micros deben desplazarse por el carril derecho y solo pueden utilizar el izquierdo para realizar maniobras de sobrepaso.

Durante la inspección, los fiscalizadores comprobaron además que el vehículo circulaba a una velocidad superior a la permitida para ese tipo de rodado.

Más irregularidades detectadas

Los agentes también constataron que el conductor utilizaba el teléfono celular mientras manejaba, no llevaba colocado el cinturón de seguridad y que la patente trasera del camión era ilegible, lo que constituye otra infracción a la normativa de tránsito.

CINCO INFRACCIONES JUNTAS: EXCESO DE VELOCIDAD, USO DE CELULAR, SIN CINTURÓN, PATENTE ILEGIBLE Y MAL USO DE CARRIL. 👁 pic.twitter.com/ydRhYXMMAl — Romina Winner (@rominawinner) July 24, 2026

Tras verificar la documentación obligatoria, la ANSV labró las actas correspondientes por cada una de las faltas detectadas y advirtió al chofer sobre la gravedad de las conductas observadas, debido al riesgo que representan para la seguridad vial.

Operativos en corredores de acceso

El episodio ocurrió en el marco de los operativos dinámicos que la Agencia Nacional de Seguridad Vial desarrolla sobre el transporte de cargas y de pasajeros en los principales corredores de acceso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Estos controles buscan detectar conductas peligrosas, verificar el cumplimiento de las normas de tránsito y reducir los riesgos de siniestros viales, especialmente en vehículos de gran porte, cuyo comportamiento inadecuado puede incrementar las consecuencias de un eventual accidente.