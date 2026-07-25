El ingenio popular argentino se hizo sentir en Malvinas: dejaron mensajes en comercios de las islas por Google Maps

Luego de la intensa repercusión internacional que rodeó a la Selección argentina durante el Mundial 2026, usuarios argentinos comenzaron a publicar reseñas en comercios ubicados en las Islas Malvinas con mensajes vinculados al reclamo de soberanía y en respaldo al equipo nacional.

La iniciativa se realizó a través del sistema de calificaciones de Google y tuvo como destinatarios distintos locales comerciales de Puerto Argentino. En las publicaciones, los usuarios dejaron consignas como "Las Malvinas son argentinas" y acompañaron los mensajes con imágenes de Lionel Messi junto a la Copa del Mundo.

Entre los comercios que recibieron estas reseñas figuraron el Bar Victoria y El Bar de Deano, donde aparecieron comentarios con referencias a la soberanía argentina y al triunfo del seleccionado sobre Inglaterra en la semifinal del Mundial.

Mensajes y referencias al reclamo de soberanía

Uno de los comentarios publicados expresó: "Un lugar tranquilo, pronto sonará el cuarteto, la cumbia y el folklore. Las Malvinas son argentinas".

Otro usuario escribió, simulando una experiencia como cliente: "Vinimos a ver el partido de los granaderos de nuestra selección el 15 de julio. La picada muy buena y al final festejamos una vez más el triunfo sobre los piratas".

Las publicaciones surgieron luego de la campaña de críticas que distintos sectores impulsaron contra la Argentina durante la Copa del Mundo, con acusaciones sobre el comportamiento del seleccionado y cuestionamientos al país tras la consagración mundialista.

Qué ocurrió con Google Maps

En paralelo, volvió a viralizarse en redes sociales la denominación "Islas Malvinas" en Google Maps. Numerosos usuarios compartieron capturas de pantalla y asociaron esa visualización con la bandera que exhibieron los futbolistas argentinos tras vencer a Inglaterra en la semifinal.

Sin embargo, Google no modificó recientemente la denominación del archipiélago. La plataforma adapta los nombres de los territorios en disputa según el país desde el que se realiza la consulta, el idioma y la configuración del usuario.

Por ese motivo, en Argentina el archipiélago aparece identificado como "Islas Malvinas", mientras que en el Reino Unido figura como "Falkland Islands". En otros países, Google muestra ambas denominaciones para reflejar el diferendo de soberanía que mantienen Argentina y el Reino Unido.