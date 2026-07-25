La influencer Caro Trippar reveló que tiene cáncer de mama y llamó a la prevención

La creadora de contenido contó que el diagnóstico llegó mientras amamantaba y que confundió los primeros síntomas con una mastitis. Su testimonio buscó concientizar sobre la importancia de los controles médicos y la detección temprana.
Caro Trippar reveló que tiene cáncer de mama con metástasis y conmovió a sus seguidores al compartir un video en el que contó que fue diagnosticada con un tumor HER2 negativo, hormonal positivo y con metástasis. La influencer de 35 años explicó que, al estar amamantando, interpretó los primeros síntomas como una mastitis, lo que demoró la detección de la enfermedad.
La creadora de contenido, conocida por sus videos de cocina, moda y humor, decidió hacer público su diagnóstico con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de los controles médicos periódicos y la detección temprana del cáncer de mama.
"Tengo cáncer de mama, HER2 negativo, hormonal positivo con metástasis. Ese es mi diagnóstico. Hace días que vengo fingiendo demencia y necesito hablar con alguien de esto", expresó al comienzo del video que publicó en su canal de YouTube.
El pedido para que las mujeres se controlen
Durante su relato, Trippar insistió en la necesidad de prestar atención a las señales del cuerpo y no postergar las consultas médicas, incluso durante la lactancia.
"Quiero que vos, que estás del otro lado, te revises las mamas todos los meses. Si sentís un bultito, por más mínimo que sea, andá a hacerte ver. Aunque estés amamantando", pidió la influencer.
Además, remarcó la importancia de realizarse ecografías y mamografías cuando los profesionales lo indiquen, al considerar que su experiencia puede servir para alertar a otras mujeres.
El difícil impacto emocional del diagnóstico
La influencer también habló sobre las consecuencias emocionales que atravesó desde que recibió la noticia y describió el complejo proceso de estudios médicos al que fue sometida.
"Nunca en mi vida estuve tan mal a nivel mental. Le tengo muchísimo pánico a las agujas y lo único que vi estos últimos meses fueron agujas. Me hicieron resonancias, tomografías, biopsias... No tienen idea por todo lo que pasé", relató.
Asimismo, recordó uno de los momentos más difíciles que enfrentó durante el proceso: "Me decían que mi cáncer no tenía cura y después me iba a trabajar como si acá no hubiera pasado nada. No sé ni cómo hice. Después exploté".
Pese a la dureza del diagnóstico, aseguró que decidió compartir su historia porque considera que puede ayudar a otras personas. "Va a haber días buenos y días malos, pero quiero compartirlo porque siento que puede ayudar a alguien", concluyó.
El apoyo de sus seguidores
Tras la publicación del video, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y acompañamiento de colegas, amigos y seguidores, quienes destacaron su valentía al hacer pública una situación tan personal.
Trippar también llevó tranquilidad a quienes siguen su trabajo al confirmar que se encuentra acompañada por su familia y bajo el cuidado de un equipo médico especializado, con el que ya comenzó a planificar las distintas etapas del tratamiento.
Su testimonio volvió a poner en primer plano la importancia de la detección temprana del cáncer de mama y de realizar controles médicos periódicos, herramientas fundamentales para mejorar las posibilidades de tratamiento y promover el diagnóstico oportuno.