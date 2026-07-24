Científicas argentinas desarrollaron un bioplástico con mandioca y yerba mate que se degrada en cinco semanas

Investigadoras del Conicet y la UBA crearon un material biodegradable pensado para envases de alimentos. El desarrollo utiliza materias primas del noreste argentino y busca ofrecer una alternativa sustentable a los plásticos convencionales.
Un equipo de investigadoras del Conicet y la Universidad de Buenos Aires (UBA) desarrolló un bioplástico biodegradable elaborado a base de almidón de mandioca y yerba mate que logra descomponerse en tierra en apenas cinco semanas. El material fue diseñado para la industria del envasado de alimentos y representa una alternativa a los plásticos derivados del petróleo.
El nuevo bioplástico reemplaza los empaques sintéticos tradicionales, cuyos residuos pueden tardar entre 100 y 500 años en degradarse, mediante el uso de insumos provenientes de las economías regionales del noreste argentino.
La iniciativa surgió en el Laboratorio de Polímeros y Materiales Compuestos de la UBA, en un contexto marcado por el crecimiento de los residuos plásticos. Actualmente, la producción mundial alcanza las 400 millones de toneladas por año y apenas el 10% ingresa a circuitos de reciclaje.
Cómo se fabrica el nuevo material
Para elaborar el bioplástico, las investigadoras combinan la fécula de mandioca con plastificantes naturales dentro de una máquina extrusora, donde obtienen cordones termoplásticos.
Luego, esos filamentos son procesados mediante una prensa hidráulica utilizando la técnica de termoformado, que permite moldear las láminas finales destinadas a la fabricación de envases.
Según explicaron, el procedimiento replica los procesos utilizados actualmente por la industria del plástico, una característica que facilitaría su incorporación a escala industrial sin necesidad de grandes cambios tecnológicos.
Beneficio para los productores del NEA
Además del impacto ambiental, el desarrollo podría abrir nuevas oportunidades para las economías regionales de Misiones, Corrientes y Formosa.
La utilización de mandioca y yerba mate como materias primas permitiría generar productos de mayor valor agregado y ampliar el mercado para ambos cultivos, cuya producción hoy está orientada principalmente al consumo alimenticio.
De esta manera, la demanda de la industria del packaging podría convertirse en una nueva alternativa comercial para los productores del noreste argentino, al tiempo que contribuiría a reducir el uso de plásticos convencionales.