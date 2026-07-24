Barrancas del Parque Urquiza: labrarán actas si identifican a ciclistas que alteraron el terreno

REDACCIÓN ELONCE
La Municipalidad de Paraná detectó modificaciones realizadas sin permiso en un sector de las barrancas del Parque Urquiza. Control Urbano intenta determinar el alcance de la intervención y quiénes fueron sus responsables. Las actuaciones podrían ser remitidas al Juzgado de Faltas.
La intervención sin autorización en las barrancas del Parque Urquiza es investigada por la Municipalidad de Paraná, que busca determinar qué modificaciones fueron realizadas en el terreno e identificar a sus responsables. Desde el área de Control Urbano aclararon que no se pretende impedir las actividades deportivas, sino garantizar que se desarrollen sin dañar el patrimonio público ni afectar el uso compartido del espacio.
Cabe aclarar que, a través de redes sociales, se denunció que un grupo de ciclistas de montaña cavaron con picos y palas un sector de barrancas del Parque Urquiza para diagramar un circuito.
El subsecretario de Control Urbano municipal, Lautaro López, explicó a Elonce que la comuna tomó conocimiento de la construcción de estructuras o senderos en un sector de la barranca y comenzó a relevar la zona.
“Los espacios públicos se encuentran regulados por normas municipales que tienen como finalidad ordenar la convivencia, proteger el ambiente, preservar el patrimonio de todos los paranaenses y garantizar que los vecinos puedan disfrutarlos con seguridad e igualdad”, señaló.
Buscan establecer qué modificaciones se hicieron
López indicó que ninguna persona o grupo puede alterar las condiciones de una barranca, construir estructuras o modificar senderos sin tramitar previamente una autorización ante las áreas competentes.
“Desde nuestra área, al tomar conocimiento, lo que se intenta hacer es precisar cuáles fueron las modificaciones que se hicieron e identificar las responsabilidades y a los responsables de esta situación. Estamos trabajando en eso”, sostuvo.
Por el momento, las personas que habrían participado de la intervención no fueron identificadas. Sin embargo, el Municipio continúa reuniendo información para establecer el alcance de los trabajos realizados.
La investigación administrativa también deberá determinar si las modificaciones provocaron daños sobre el terreno, la vegetación o las condiciones de seguridad del sector del Parque Urquiza.
Advirtieron que se incumplieron los procedimientos
El funcionario explicó a Elonce que existen procedimientos municipales destinados a compatibilizar las actividades deportivas y recreativas con la preservación ambiental y patrimonial de los espacios públicos.
En ese sentido, reconoció que las intervenciones efectuadas sin permiso podrían constituir una infracción, debido a que se realizaron de manera unilateral y sin la evaluación de los organismos correspondientes.
“La idea no es impedir la práctica deportiva, sino garantizar que ninguna actividad, por legítima que sea, ocasione daño”, remarcó López.
El subsecretario agregó que cualquier vecino o grupo interesado en desarrollar una propuesta de estas características puede presentarla ante el Municipio para que sea analizada y se indique qué usos son posibles en cada espacio.
“No buscamos prohibir”
Desde la comuna insistieron en que la actuación no está dirigida contra la práctica de una disciplina deportiva ni contra quienes utilizan los espacios verdes para realizar actividad física.
“La Municipalidad promueve y acompaña el desarrollo de este tipo de disciplinas. Entendemos que la actividad física debe conjugarse sin dificultar ni perjudicar el espacio y el uso que también pueda darle otro vecino”, manifestó.
Según señaló, el objetivo es que las iniciativas se canalicen a través de las dependencias correspondientes y no se concreten de manera arbitraria.
“No buscamos prohibir, todo lo contrario. Queremos que se utilicen los canales necesarios para gestionar las autorizaciones y que las áreas competentes puedan indicar qué tipo de uso se le puede dar al lugar”, explicó.
Los proyectos deportivos pueden ser presentados al Municipio
Consultado sobre la posibilidad de generar espacios adecuados para actividades con bicicletas, patines u otras disciplinas, López indicó que existen áreas municipales encargadas de recibir y evaluar ese tipo de propuestas.
Mencionó, entre ellas, a la Subsecretaría de Deportes y a la Dirección de Uso de Espacios Públicos, organismos ante los cuales pueden presentarse clubes, grupos deportivos o personas interesadas. “Pueden acercar sus proyectos y, en ese sentido, se pueden analizar y avanzar”, afirmó.
No obstante, aclaró que cualquier iniciativa deberá respetar las características del lugar, la normativa vigente y las condiciones ambientales y patrimoniales del sector en el que se pretenda desarrollar.
Podrían intervenir los juzgados de Faltas
En caso de que se identifique a quienes realizaron las modificaciones, Control Urbano podrá confeccionar las actas correspondientes y remitir las actuaciones a la Justicia de Faltas municipal.
“En el caso de detectar a los responsables, se genera el acta correspondiente y se eleva a los juzgados para que, en el marco del Código de Faltas vigente, se aplique la sanción que el juez considere”, detalló López.
La eventual penalidad será definida por el magistrado que tome intervención, luego de analizar las características de la actuación, la falta de autorización y las alteraciones concretas efectuadas sobre el terreno.
El funcionario reiteró que la infracción no estaría vinculada con la actividad deportiva en sí, sino con la ocupación y modificación de un espacio público sin permiso municipal.
Protección de un patrimonio compartido
Las barrancas forman parte de uno de los sectores naturales y paisajísticos más representativos del Parque Urquiza y requieren cuidados particulares por sus características ambientales.
Por ese motivo, cualquier obra, sendero o estructura debe ser evaluada previamente para evitar riesgos, erosión del terreno o perjuicios para quienes transitan por el lugar.
Mientras avanza la investigación, el Municipio llamó a los grupos deportivos a utilizar las vías institucionales disponibles para presentar sus proyectos.
“La Municipalidad promueve y acompaña el desarrollo del deporte, pero debe darse de la forma correcta, respetando la normativa vigente y no sin autorización y de manera arbitraria”, concluyó López.