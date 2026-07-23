Marcelo Moguilevsky llega a Paraná con un taller de improvisación y el concierto “Buey solo”

El reconocido músico argentino Marcelo Moguilevsky llegará a Paraná para ofrecer dos propuestas que unirán formación, experimentación y creación artística en el marco del I Congreso “Entre Ríos, entre discursos: Literaturas, territorios culturales y resonancias interdisciplinarias” y las V Jornadas de Literatura Entrerriana.

La visita del multiinstrumentista tendrá lugar en la Escuela de Música, Danza y Teatro “Prof. Constancio Carminio”, donde el miércoles 29 de julio a las 17 horas brindará una masterclass sobre improvisación en el folklore argentino y, al día siguiente, jueves 30 de julio a las 20.30, presentará su concierto solista “Buey solo”.

La actividad fue destacada por los organizadores como una oportunidad única para acercar a músicos locales y al público paranaense a uno de los referentes más innovadores de la música argentina.

"Siempre es grato recibir a este tipo de músicos que han marcado un rumbo. Marcelo es un multiinstrumentista que visita nuestra ciudad con un formato solista llamado Buey solo, que integra diferentes instrumentos, los que le son propios y también cosas cotidianas para hacer música", explicaron desde la organización.

Una masterclass para explorar la improvisación folklórica

La propuesta formativa se desarrollará el miércoles 29 de julio de 17 a 19 en la Escuela “Constancio Carminio” (Italia 61) y estará dirigida a músicos, estudiantes y personas interesadas en profundizar en los procesos creativos de la improvisación.

El taller tomará como punto de partida la zamba “El Silbador”, de Cuchi Leguizamón, para abordar la improvisación como una herramienta narrativa y no como una práctica azarosa. La actividad combinará análisis, escucha y ejercicios prácticos para quienes participen con instrumento.

"La masterclass está dirigida a músicos y estudiantes. Pueden ingresar a la página de la universidad, de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, donde van a encontrar el detalle de esta propuesta", indicaron.

La inscripción se realiza mediante formulario previo y contempla diferentes categorías de participación, con beneficios para estudiantes. Quienes accedan a la masterclass tendrán además ingreso gratuito al concierto.

“Buey solo”, un concierto creado en tiempo real

El jueves 30 de julio a las 20.30, Moguilevsky presentará “Buey solo”, un espectáculo solista donde el músico construye paisajes sonoros únicos a partir de una combinación de instrumentos tradicionales y elementos cotidianos.

El artista utilizará clarinete, flautas, piano, percusión y objetos como piedras, copas, agua y papel, integrados mediante una loopera que le permite crear capas musicales en vivo.

"Es un músico que siempre está a la vanguardia de sus propuestas en la música argentina. Ha sido reconocido por grabar discos de folklore argentino con flauta dulce, con clarinete y por integrar diversas formaciones", destacaron.

La propuesta busca transformar sonidos simples en una experiencia musical donde conviven lo popular, lo experimental y la improvisación.

"La loopera le permite la creación de su música en tiempo real", señalaron sobre el dispositivo que forma parte central del espectáculo.

Un encuentro entre música, territorio y creatividad

Con una trayectoria que incluye su participación en agrupaciones como Puente Celeste y colaboraciones con artistas como Juan Falú, Quique Sinesi y César Lerner, Moguilevsky llega a Paraná con una propuesta que dialoga con los ejes del Congreso.

El concierto “Buey solo” plantea una forma diferente de narrar a través del sonido, donde cada presentación es irrepetible y donde la música funciona como un relato construido en el momento.

"Estamos muy contentos de poder recibir una visita tan ilustre y que tenga esta doble posibilidad: por un lado, oficiar de maestro para los músicos locales y, por otro, la conexión con su público paranaense, que hace bastante no lo recibimos", expresaron desde la organización.

La masterclass tendrá un costo según la modalidad elegida, mientras que la entrada general al concierto tendrá un valor de $15.000. El pago podrá realizarse de manera virtual o en efectivo. Las inscripciones y detalles se encuentran disponibles a través de los canales oficiales de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER.