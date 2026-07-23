El Centro de Jubilados presentó la comedia "El velorio de Eleuterio Gómez" en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

REDACCIÓN ELONCE
El grupo de teatro del Centro de Jubilados y Pensionados de Entre Ríos volvió a subir a escena con una comedia cargada de humor. La obra, escrita y dirigida por Marisa Tissera, reunió a un numeroso elenco en el Centro Cultural Juan L. Ortiz.
El Centro de Jubilados y Pensionados de la Provincia de Entre Ríos presentó una nueva producción teatral en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, donde los integrantes de sus talleres interpretaron la comedia "El velorio de Eleuterio Gómez", una propuesta humorística que conquistó al público con situaciones desopilantes y personajes muy particulares.
La función marcó un nuevo paso para el grupo artístico de la institución, que continúa consolidando su actividad cultural a través del teatro. La obra fue escrita y dirigida por Marisa Tissera, quien además estuvo a cargo de la puesta en escena y del vestuario.
Un espacio para el arte y la participación
La presidenta del Centro de Jubilados y Pensionados de Entre Ríos, conocida como Coca, destacó el crecimiento de los talleres culturales y el compromiso de quienes forman parte del elenco.
"La verdad que nosotros estamos orgullosos de estos talleres y, bueno, una obra más presentada en el Juan L. Ortiz. El año pasado culminamos con el otro grupo en el Teatro 3 de Febrero, así que estamos orgullosísimos en el Centro de Jubilados y agradecidos a todos ellos que se prestan a trabajar", expresó.
La dirigente remarcó que el teatro se ha convertido en una de las actividades más convocantes de la institución, permitiendo que los adultos mayores encuentren un espacio para la creatividad, la recreación y el trabajo en equipo.
Una comedia llena de enredos
La obra gira en torno al velorio de Eleuterio Gómez, un personaje cuya vida amorosa queda al descubierto durante su despedida. En medio del funeral comienzan a aparecer la viuda, las amantes y otros personajes que convierten el supuesto momento de duelo en una sucesión de situaciones humorísticas.
Con el estilo descontracturado que caracteriza a la propuesta, Marisa Tissera presentó a los protagonistas de la historia durante la entrevista.
"No, pero vos no sabés lo que era este. Este era un desgraciado. Te lo puede decir la viuda", bromeó al introducir la trama.
La actriz que interpretó a la esposa del fallecido respondió sin rodeos: "Se llamaba Eleuterio Gómez, pero era un terrible desgraciado".
Un velorio con amantes, cronistas y una funeraria
La historia suma nuevos personajes a medida que avanza el velorio. Las supuestas amantes del difunto aparecen para reclamar su lugar en la vida de Eleuterio.
"En el velorio descubrió su Margarita y su Magnolia", comentó una de las actrices.
La propia viuda aseguró que, pese a las infidelidades, el fallecido le dejó una importante herencia. "Me dejó bien económicamente", afirmó el personaje.
Entre las escenas también aparece la dueña de la funeraria, quien lanza una de las frases más celebradas por el público. "Yo ni velorio le hubiera hecho si no hubiera sido por la plata que me dejó a mí como dueña de la funeraria", expresó.
A la trama también se suman una cronista encargada de cubrir el supuesto acontecimiento y otros personajes que convierten el funeral en una verdadera comedia de enredos.
Humor para compartir
Con un elenco integrado por jubilados y pensionados, la propuesta volvió a demostrar el valor de los talleres artísticos como espacios de participación y expresión.
Entre risas, improvisaciones y personajes pintorescos, "El velorio de Eleuterio Gómez" cerró una nueva presentación del grupo teatral del Centro de Jubilados y Pensionados de Entre Ríos, que continúa apostando a la cultura como una herramienta de integración y entretenimiento para sus socios y para toda la comunidad.