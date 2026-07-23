Boca derrota 1-0 a O´Higgins por la ida de los 16avos de final de la Copa Sudamericana

Con el regreso de Leandro Paredes, Boca afronta la segunda competencia internacional de renombre en Sudamérica en búsqueda de avanzar de ronda.
Boca enfrenta a O'Higgins de Chile por la ida de los 16avos de final de la Copa Sudamericana 2026. Buscará sacar un buen resultado de cara a la vuelta en territorio visitante. Se juega desde las 21:30 horas con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte.
Seguí las incidencias del partido:
55 minutos: inicio sin llegadas en la Bombonera
Boca Juniors no tiene profundidad en los metros finales y su rival busca atacar a la espalda de Dylan Gorosito sin éxito.
¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
43 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!
Miguel Ángel Merentiel quedó mano a mano con el arquero del equipo chileno y consiguió el primer tanto de la serie.
¡¡LA BESTIA NO FALLA DE CARA AL ARCO!! Tremendo pase de Paredes para que Merentiel gane el mano a mano y anote el 1-0 de Boca ante O’Higgins. 📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/lDUxZixiqI— SportsCenter (@SC_ESPN) July 24, 2026
35 minutos: se animó Villa desde lejos
El delantero ensayó un remate desde la medialuna que se perdió a varios metros del arco rival.
31 minutos: Sebastián Villa, la carta ofensiva de Boca Juniors
El extremo izquierdo se impone en todos los duelos individuales, pero todavía le falta mayor grado de conocimiento con sus compañeros para finalizar las jugadas.
21 MINUTOS: ¡ÁLVARO MONTERO EVITÓ EL PRIMER GOL DE LA VISITA!
El arquero del Xeneize despejó un zurdazo de Martín Sarrafiore al córner.
¡ENORME ATAJADA DE MONTERO PARA EVITAR EL GOL DE SARRAFIORE PARA O’HIGGINS! 📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/0fJz9OyGGe— SportsCenter (@SC_ESPN) July 24, 2026
17 minutos: Dylan Gorosito tuvo el primer gol
El lateral derecho de Boca Juniors pisó el área, recibió un pase de Miguel Merentiel y ejecutó un remate con poca potencia rechazado por la defensa rival.
14 minutos: el elenco chileno falló una ocasión muy clara
En una acción que incluyó tres cabezazos a la salida de un córner, Luis Pavez mandó su testazo en el área chica por arriba del travesaño.
5 minutos: nuevo avance de O’Higgins
Francisco González quedó mano a mano contra Montero y resolvió con una definición por encima del arquero que se fue al techo del arco.
1 minuto: el primer aviso fue de O’Higgins
El tímido remate cruzado de Bryan Rabello desde afuera del área terminó en las manos de Álvaro Montero.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
La formación de Boca
Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Tomás Aranda, Sebastián Villa; Miguel Ángel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.