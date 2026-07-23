La peña Vino Tinto ya acampa en el autódromo de Paraná a un mes del TC

Con más de 25 años de tradición, la peña Vino Tinto fue la primera en instalarse en el ingreso al autódromo del Club de Volantes Entrerrianos. Entre asados, mates y amigos, comenzaron la cuenta regresiva para una nueva fecha del Turismo Carretera en Paraná.

A exactamente un mes del regreso del Turismo Carretera a Paraná, la tradicional peña Vino Tinto volvió a instalarse en el ingreso al autódromo del Club de Volantes Entrerrianos para asegurar su lugar y, sobre todo, revivir una costumbre que ya lleva más de un cuarto de siglo.

Claudio Forzani, uno de sus integrantes, aclaró que la historia del grupo comenzó mucho antes de lo que muchos imaginan. "No es tanto guardar lugar, sino pasarla acá como hoy".

Una amistad que nació alrededor del automovilismo

Forzani recordó que la peña nació de manera espontánea entre amigos y que, con el paso del tiempo, el automovilismo terminó siendo apenas la excusa para reunirse.

"Un rejunte de amigos que va surgiendo espontáneamente alrededor del automovilismo, pero no sé si tanto dependiendo del automovilismo. Acá hay otras cosas más importantes que son fuera de la pista".

Mientras compartían un asado y mates, explicó que cada integrante tiene un rol definido para que todo funcione durante los días de acampe.

"Siempre hay un asador estrella, un cocinero estrella, el encargado de la bebida. Lucas es el encargado de la parrilla, aunque por ahí delega un poco", bromeó.

Visitantes de distintos puntos del país y Uruguay

Aunque la mayoría de los integrantes son de Paraná, cada edición del Turismo Carretera reúne a amigos que llegan desde diferentes provincias e incluso desde Uruguay.

"Tenemos muchos invitados. Vienen de Rafaela, de distintos lugares y también de la República Oriental del Uruguay, por la cercanía, la seguridad y la comodidad que brinda el autódromo".

El ambiente, aseguró, favorece el encuentro entre personas que muchas veces ni siquiera se conocían.

"Hemos conocido gente de otros países que se presenta y hasta come con nosotros. Hoy mismo hay integrantes de otra peña que están compartiendo la cena.

Eso es lo lindo de todo lo que pasa fuera de la pista".

Una organización aceitada tras más de 25 años

La logística también forma parte de la tradición. Casillas, carpas, grupos electrógenos, leña y hasta el equipamiento para cocinar forman parte del operativo que cada año organizan los integrantes.

Alejandro, otro de los miembros de la peña, explicó cómo se preparan. "Terminamos de trabajar, nos amontonamos en mi casa, enganchamos la casilla y cada uno lleva algo. Se reparte la tarea y salimos".

Actualmente, la peña cuenta con una importante infraestructura para pasar varios días en el autódromo.

"Tenemos cinco casillas, carpas, dos carpones, mucha leña, grupo electrógeno. Son cosas que uno va incorporando porque sabe lo que le va a faltar. No nos falta ni un plato hondo para hacer un locro".

Más que una carrera

Forzani sostuvo que la esencia de la peña trasciende al Turismo Carretera y destacó que el verdadero valor está en compartir entre generaciones.

"Hoy la categoría va transformándose, pero ojalá que esto del alambrado para atrás se mantenga porque está buenísimo. Integra generaciones. Yo tuve a mi viejo, estoy yo y ahora están mis hijos".

Incluso reconoció que para muchos integrantes el resultado de la carrera queda en un segundo plano.

"No hablamos nada del TC. Eso queda para otro momento. Te estoy mirando algunos integrantes y pocos saben qué está pasando en la categoría. Venimos por otra cosa".

Finalmente, destacó la importancia de respetar las nuevas normas de convivencia implementadas para el ingreso al predio. "Hay que portarse bien. Siempre lo hicimos nosotros. Por ahí pagamos los platos rotos por otras cosas, pero acá estamos para cumplirlo y para que esta tradición no se pierda".