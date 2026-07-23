Franco Colapinto inicia la actividad en el GP de Hungría con las prácticas libres: hora y dónde verlas en vivo

Este viernes se desarrollarán las prácticas libres 1 y 2 en el Hungaroring.

Franco Colapinto iniciará este viernes su participación en el Gran Premio de Hungría, correspondiente a la undécima fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1. El piloto argentino afrontará las dos primeras prácticas libres en el circuito de Hungaroring, donde buscará avanzar en la puesta a punto del Alpine para el resto del fin de semana.

La actividad comenzará con la primera práctica libre a las 8.30 (hora de Argentina), mientras que la segunda sesión se disputará desde las 12.

La temporada tiene como líder del campeonato al italiano Kimi Antonelli, quien llega a Hungría al frente de la clasificación luego de las primeras diez competencias del calendario.

Un circuito técnico y exigente

El Hungaroring fue construido en 1985 y es considerado uno de los trazados más técnicos del calendario. Su diseño presenta pocas rectas largas y numerosas curvas, lo que dificulta las maniobras de sobrepaso.

Conocido como el "Mónaco sin barreras", el circuito exige una elevada carga aerodinámica y pone a prueba tanto los neumáticos como el sistema de frenos de los monoplazas.

El Hungaroring, construido en 1985, es una pista estrecha y sin rectas largas, por lo que para los pilotos es muy difícil adelantar.

El trazado tiene una longitud de 4,381 kilómetros, cuenta con 14 curvas y la competencia principal se disputa a 70 vueltas. El récord de vuelta permanece en poder de Max Verstappen, con un tiempo de 1:17.103, registrado en 2019.

Dónde ver las prácticas y el calendario

Las prácticas libres y el resto del fin de semana del Gran Premio de Hungría podrán seguirse en vivo en Argentina a través de Fox Sports y también mediante Disney+ Premium.

Tras la competencia en Hungría, el campeonato continuará con el siguiente cronograma: